El polémico archivo de Nancy Dupláa que reflotó Tomás Dente tras la pelea con Eduardo Feinmann: el video

Una antigua grabación volvió a la luz y generó revuelo en el mundo del espectáculo. Los comentarios del pasado abrieron un nuevo capítulo en este enfrentamiento mediático.

La reciente tensión mediática entre Eduardo Feinmann y Nancy Dupláa sumó un nuevo y picante capítulo tras la incisiva intervención de Tomás Dente. El origen del conflicto se dio luego de que el conductor de A24 criticara con dureza a Luca Martin, hijo de la actriz, por sus polémicas declaraciones sobre la edad de Chiche Gelblung. Ante la defensa pública de la artista hacia su hijo, Dente decidió recurrir a la memoria televisiva para cuestionar la coherencia de la protagonista de "Graduados", rescatando una escena que la muestra en una faceta poco conocida frente a sus seguidores.

A través de sus plataformas digitales, el periodista compartió un fragmento del antiguo ciclo "Trip", donde la actriz viajaba junto a Diego Ramos. En el posteo, Dente utilizó la ironía para presentar las imágenes, lanzando un dardo directo hacia la imagen pública de la actriz: "Miren lo que hacía hace mucho tiempo la humanitaria, empática, sorora, sensible de Nancy Dupláa". El material gráfico expone una situación de hace años, pero que para el conductor de televisión mantiene total vigencia para analizar la personalidad de la figura.La postura de Tomás Dente frente a Nancy Dupláa

En las imágenes recuperadas, se observa a la intérprete reaccionar con visible incomodidad y rechazo ante las demostraciones de afecto de un grupo de fanáticos que rodeaban el vehículo. En aquel momento, la actriz expresó sin filtros sus sensaciones negativas frente al asedio popular: "Uy Dios, pu.. Los odio. Yo repartiría tortazos". La crudeza de sus palabras hacia el público, registradas por las cámaras de Telefe, contrastan con el perfil que suele mostrar en sus redes sociales actualmente.

El conflicto entre Eduardo Feinmann y la familia de la actriz La incomodidad de la protagonista no terminó allí, ya que el video muestra cómo su ansiedad aumentaba al ver la cantidad de gente que esperaba fuera del auto. Durante la charla con Ramos, Dupláa manifestó su deseo de evadir el contacto físico a toda costa: "Che, ¿vamos a poder salir? No, no, a mí urticaria me agarra. Yo me tiro al río". Estas frases fueron el motor para que el periodista cuestionara la autoridad moral de la actriz para criticar al conductor de noticias en el marco de la defensa de su hijo.