El error cotidiano que contamina el aire de tu casa y afecta tu bienestar

Aunque suele asociarse la contaminación del aire con el exterior, la calidad del aire en ambientes cerrados representa un factor clave para la salud . Hogares, oficinas y espacios laborales pueden concentrar contaminantes invisibles que, con el tiempo, generan efectos adversos en el organismo si no se renueva el aire de manera adecuada.

Organismos internacionales de salud advierten que la exposición prolongada a aire interior contaminado está relacionada con millones de muertes prematuras en todo el mundo. Según estimaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación del aire en espacios domésticos provocó cerca de 2,9 millones de muertes en un solo año, con un impacto especialmente grave en niños pequeños. Cuando se combinan la contaminación del aire exterior y la interior, el número de fallecimientos asociados asciende a varios millones anuales.

El aire interior puede verse afectado por múltiples fuentes cotidianas. La combustión de gas o leña para cocinar o calefaccionar, el humo del tabaco, productos de limpieza, velas aromáticas, sahumerios y ciertos materiales de construcción liberan partículas y sustancias químicas que permanecen en el ambiente.

A esto se suma la acumulación de dióxido de carbono, humedad excesiva, moho y compuestos orgánicos volátiles, especialmente en lugares con escasa ventilación. En oficinas y espacios de trabajo, la presencia constante de personas, equipos electrónicos y sistemas de climatización mal mantenidos puede agravar el problema.

Respirar aire de mala calidad no solo provoca molestias inmediatas, como irritación ocular, dolor de cabeza o sensación de cansancio. La evidencia científica vincula la exposición crónica a contaminantes interiores con enfermedades respiratorias, afecciones cardiovasculares y un mayor riesgo de infecciones, especialmente en personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades preexistentes.

En el caso de los menores de edad, el impacto es aún mayor debido a que sus pulmones y sistemas inmunológicos se encuentran en desarrollo. La OMS advierte que una proporción significativa de las muertes asociadas a contaminación doméstica afecta a niños menores de cinco años.

Ventilar: una acción simple con alto impacto

La ventilación regular es una de las medidas más efectivas y accesibles para mejorar la calidad del aire interior. Abrir puertas y ventanas permite renovar el aire, reducir la concentración de contaminantes y disminuir la humedad acumulada.

Los especialistas recomiendan ventilar todos los días, incluso en invierno, durante al menos 10 a 15 minutos. En espacios de trabajo, esta práctica resulta clave para prevenir la acumulación de dióxido de carbono y mejorar el rendimiento y la concentración.

Cómo ventilar correctamente según el espacio

En viviendas, se aconseja generar ventilación cruzada, abriendo ventanas opuestas para favorecer la circulación del aire. En cocinas y baños, donde se concentran vapores y humedad, es fundamental ventilar luego de su uso.

En oficinas y locales comerciales, además de la ventilación natural, se recomienda realizar un mantenimiento periódico de los sistemas de aire acondicionado y calefacción, ya que los filtros sucios pueden redistribuir contaminantes en lugar de eliminarlos.

Un hábito preventivo al alcance de todos

Mejorar la calidad del aire interior no requiere grandes inversiones, sino cambios sostenidos en los hábitos cotidianos. Ventilar de forma regular, reducir el uso de productos contaminantes y priorizar sistemas de calefacción más limpios son medidas que contribuyen directamente al bienestar.

La evidencia científica es clara: el aire que se respira puertas adentro también influye en la salud. Incorporar la ventilación como una rutina diaria es una estrategia sencilla pero eficaz para reducir riesgos y promover entornos más saludables, tanto en el hogar como en el trabajo.