Kinesiología dermatofuncional: qué es, para qué sirve y cuánto cuestan los tratamientos en Mendoza

Aunque muchas personas la asocian con tratamientos estéticos, la kinesiología dermatofuncional es una especialidad de la kinesiología con fuerte respaldo científico y un enfoque integral del tejido. Así lo explica la kinesióloga Romina Payán Pizarro (MP 1452), quien detalla que el área comenzó a desarrollarse con mayor rigurosidad en los años 90, principalmente en Brasil, y que en 1998 se produjo un hito clave: el primer congreso de fisioterapia estética , donde se cambió la denominación a “dermatofuncional”.

“El término estética remite a algo superficial y visible, pero desde la kinesiología nunca se trabaja solo desde ese ángulo. Siempre analizamos qué está pasando en los distintos tejidos”, explica Payán Pizarro . De ahí el concepto dermatofuncional, que pone el foco en la función del tejido tegumentario —la piel y todas las estructuras relacionadas— y no solo en su apariencia.

La kinesiología dermatofuncional trabaja sobre el tejido tegumentario, lo que incluye no solo la piel, sino también el tejido adiposo, muscular y músculo-esquelético. Esta mirada integral es clave para entender por qué un problema visible muchas veces tiene causas más profundas.

“La piel siempre estuvo dentro del campo de la kinesiología. Cuando tratamos una articulación, una fractura o un postquirúrgico, la piel también fue agredida y tiene que recuperar funciones. Si hay una cicatriz cerca de una articulación y no se trabaja sobre la piel, esa articulación no va a volver a moverse bien”, señala la profesional.

Lo que hace la dermatofuncional es profesionalizar y profundizar ese abordaje, con formación específica de posgrado, evaluación clínica detallada y tratamientos individualizados.

En qué casos interviene un kinesiólogo dermatofuncional

El campo de acción es amplio y va mucho más allá de los tratamientos corporales con fines estéticos. Según detalla Payán Pizarro, la especialidad interviene en:

Alteraciones del tejido adiposo, como la paniculopatía edematofibroesclerótica (mal llamada “celulitis”).

Flacidez muscular y cutánea.

Fibrosis y secuelas de cicatrices, incluidas las de acné.

Envejecimiento cutáneo.

Rehabilitación postquirúrgica, especialmente después de cirugías plásticas, reparadoras y oncológicas.

Patologías dermatológicas, como úlceras, quemaduras, dermatitis y trastornos vasculares periféricos.

Linfedema y edemas.

En el caso de cirugías oncológicas, por ejemplo, el trabajo sobre edemas, fibrosis y adherencias puede impactar directamente en la calidad de vida del paciente, mejorando movilidad, sensibilidad y funcionalidad.

Además, la dermatofuncional cumple un rol en la prevención y promoción de la salud, mediante educación, seguimiento clínico y recomendaciones específicas para proteger el tejido y favorecer procesos de recuperación.

Evaluación personalizada: no existen los “protocolos estándar”

Una de las grandes diferencias con la estética convencional es que en dermatofuncional no se aplican tratamientos en serie. Cada paciente requiere una evaluación previa y una dosificación específica.

“Rara vez un dermatofuncional va a aceptar a un paciente sin evaluarlo. Todo lo que se aplica, sea una técnica manual o un agente físico, tiene una dosificación para ese tejido y para ese momento del paciente. No existen los protocolos fijos”, remarca Payán Pizarro.

Incluso los equipos tecnológicos —conocidos popularmente como “aparatos”— se utilizan con criterios similares a los de un medicamento: una dosis adecuada puede generar beneficios, pero una mala dosificación puede no servir o incluso lesionar.

¿Se atiende por obra social?

En la mayoría de los casos, no. La kinesiología dermatofuncional es una práctica especializada que requiere formación de posgrado y, además, se trabaja con modalidad uno a uno, sin atención simultánea de varios pacientes.

“En mi consulta estoy yo dedicada al 100% a ese paciente durante toda la sesión, que suele durar alrededor de una hora. No es un consultorio con varias camillas y un profesional que va y viene”, explica la kinesióloga.

Por estas características, y porque muchas obras sociales no reconocen formalmente la especialidad, la atención suele ser particular.

Cuánto cuestan las sesiones en Mendoza

Los valores pueden variar según el tipo de tratamiento, la complejidad del caso y la tecnología utilizada. Sin embargo, Payán Pizarro aclara que, al tratarse de una especialidad, las sesiones no deberían estar por debajo de los honorarios éticos sugeridos por el colegio profesional.

En términos generales, las sesiones suelen ubicarse por encima de los 25.000 a 30.000 pesos, y pueden ser más costosas cuando se utilizan equipos de alta gama o tecnologías que requieren consumibles (cabezales con cantidad limitada de usos), cuyo mantenimiento eleva los costos.

Esto explica por qué algunos tratamientos pueden tener valores significativamente más altos que los de la estética tradicional.

¿A quiénes está dirigida esta especialidad?

La dermatofuncional no distingue por edad ni por género. “La piel es la misma en hombres y mujeres, y las patologías pueden aparecer en cualquier etapa de la vida”, explica la profesional. Hay kinesiólogos que se especializan exclusivamente en áreas como quemaduras, lo que implica trabajar con pacientes pediátricos, adultos y adultos mayores.

El tipo de paciente que recibe cada profesional depende, en gran medida, de la rama de la dermatofuncional en la que haya decidido profundizar su formación.

Mendoza y el reconocimiento de la especialidad

Un dato relevante es que Mendoza es una de las provincias que reconoce la dermatofuncional dentro del Ministerio de Salud, lo que representa un avance en términos de regulación y validación profesional. A nivel internacional, Brasil lidera el desarrollo del área, seguido por países como Argentina, Chile y Colombia.

Aunque todavía falta que la especialidad esté formalmente reconocida en todo el país, el crecimiento del área es sostenido y cuenta con una producción científica cada vez mayor, con kinesiólogos dedicados exclusivamente a la investigación.

Una disciplina en expansión, con impacto en la salud y la calidad de vida

Lejos de ser solo un recurso para mejorar la apariencia, la kinesiología dermatofuncional se posiciona como una especialidad clave para la rehabilitación, la prevención y el abordaje integral del tejido, con impacto directo en la funcionalidad y el bienestar de los pacientes.

“Es un área compleja, relativamente nueva, pero con muchísima investigación detrás. Y sobre todo, con una mirada que siempre prioriza la función y la salud del tejido, no solo lo estético”, concluye Payán Pizarro.