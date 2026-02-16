Hollywood despide a una leyenda: los mensajes de los famosos tras la muerte de Robert Duvall

El actor de Hollywood falleció a los 95 años y las diferentes figuras lo despidieron en las redes sociales.

Conmoción en Estados Unidos por la muerte de Robert.

El mundo de Hollywood se encuentra totalmente consternado luego de que confirmaron el fallecimiento de Robert Duvall, una verdadera estrella del cine estadounidense. Participó en diferentes películas, entre ellas El Padrino, una de las más exitosas.

"Ayer despedimos a mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y comodidad", expresó Luciana Pedraza, actriz argentina y esposa de Robert Duvall.

Diferentes famosos de Estados Unidos también dejaron su mensaje en las redes. Adam Sandler fue uno de los primeros en compartir fotos con el actor y la frase: "Un gran hombre para hablar y reír con él. Lo amaba tanto. Todos lo hicimos. Tantas películas para elegir que eran legendarias".

Hollywood despide a Robert Duvall tras su muerte Captura de pantalla 2026-02-16 182539 El mensaje de Adam Sandler para despedir a Robert Duvall, leyenda de Hollywood. Foto: Instagram / @adamsandler. Jane Seymour también se expresó en sus redes sociales para despedir al actor: "Hay actores que actúan y hay actores que encarnan un papel por completo. Robert Duvall hizo esto último. Su presencia en pantalla transmitía honestidad, peso y gracia".