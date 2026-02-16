Los célebres personajes de Robert Duvall que marcaron la historia del cine

El actor americano Robert Duvall murió este 16 de febrero a los 95 años tras una extensa carrera que lo llevó desde el cine bélico hasta el policial urbano, construyendo figuras inolvidables en distintas épocas y estilos de Hollywood.

A lo largo de su vida, el actor supo darle vida a un amplio abanico de personajes que se adueñaron de la pantalla grande y trascendiendo hacia la memoria colectiva. Nadie podría pensar en El Padrino sin la figura del consigliere negociando o sin los gritos y pedidos descabellados del teniente coronel Kilgore bajo el fuego de Vietnam en Apocalypse Now .

Luego de sus primeros pasos en la actuación sobre los escenarios de los teatros que lo llevó a Brodway, tuvo su oportunidad en la televisión en la época de oro de las series americanas en torno a temas que cautivaban al público: mafias, suspenso, ciencia ficción y el mundo bélico.

En ese tiempo participó en capítulos del histórico ciclo Alfred Hitchcok presenta , la icónica serie de mafiosos Los Intocables , participaciones en La dimensión desconocida , la serie bélica ¡Combate! -en la que interpretó a un alemán capturado- y como personaje secundario en El Fugitivo .

Quizá el rol más emblemático de Robert Duvall fue su personificación de Tom Hagen, el hijo adoptivo y consigliere de Vito Corleone en El Padrino I, para luego serlo también de Michael Corleone en El Padrino II. Allí, el se ocupaba de las cuestiones legales de la familia Corleone y de negociar tanto con amigos como con enemigos u objetivos, siendo la famosa escena de la cabeza de caballo en la cama de Jack Woltz, interpretado por John Marley.

robert duvall tom hagen el padrino II Robert Duvall como Tom Hagen en El Padrino II. X

Este personaje fue destacado por la sobriedad con la que construyó la figura de este mafioso que vela por la cautela y la seguridad de la familia Corleone en medio de la guerra mafiosa. En un universo atrapado por la violencia y la traición, él representaba la racionalidad, la estrategia y la templanza, la contracara de sus tres hermanos adoptivos: Sonny, Fredo y Michael.

Su rol como Tom Hagen le valió la nominación a Mejor Actor de Reparto por la Academia, consolidándose así su proyección internacional y asegurándose una posición entre la primera línea de actores americanos para dejar atrás sus roles secundarios en la televisión.

El insólito teniente coronel Kilgore en Apocalypse Now

Tras sus participaciones en las dos primeras películas de El Padrino, Francis Ford Coppola volvió a elegirlo para el rol del teniente coronel Bill Kilgore en Apocalypse Now. Allí personificó una parodia de los altos mandos militares de la Guerra de Vietnam, donde en medio de los ataques enemigos mostraba una obsesión con la estrategia y liviandad a la hora de enfrentar el conflicto hablando de surf con sus subordinados.

rober duvall teniente coronel kilgore apocalypse now El teniente coronel Kilgore de Robert Duvall en Apolypse Now. X

En dicha escena pronuncia una de sus icónicas frases que mostraba la parodia de su personaje obsesionado por la guerra a punto tal que no tomaba noción de lo que ocurría en su entorno: "Me encanta el olor a napalm por la mañana". Este personaje le valió una nueva nominación al Oscar y, aunque volvió a quedarse en el umbral del premio, obtuvo un nuevo reconocimiento mundial por su interpretación.

Mac Sledge en Tender Mercies

Finalmente llegó el Oscar a Mejor Actor con Tender Mercies. En este drama dirigido por Bruce Beresford, interpretó a Mac Sledge, un cantante country en decadencia que intenta reconstruir su vida tras el alcoholismo.

La actuación de Robert Duvall fue celebrada por su sensibilidad y contención emocional. El personaje, marcado por la fragilidad y la búsqueda de redención, le permitió exhibir una faceta introspectiva y profundamente humana. Por este papel obtuvo el Premio Oscar como Mejor Actor en 1984, consolidando su lugar entre los grandes intérpretes de su generación.