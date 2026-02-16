Conmoción: falleció Robert Duvall, actor de El Padrino y estrella de Hollywood

La noticia fue confirmada en las últimas horas y generó un profundo dolor en el ambiente artístico.

El mundo del cine estadounidense se encuentra conmocionado por el fallecimiento del histórico actor Robert Duvall a los 95 años. La noticia fue confirmada por su esposa Luciana Pedraza, actriz argentina, a través de un comunicado mediante las redes sociales.

El medio TMZ fue quien compartió luego la noticia y generó tristeza en los fans del artista que fue figura de El Padrino, entre otras grandes películas que lo llevaron a ser una gran estrella en Hollywood.

"Ayer despedimos a mi amado esposo, querido amigo, y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y comodidad", expresó en el inicio del posteo que acompañó junto a una tierna foto.

"Para el mundo, fue un actor ganador de un Oscar, un director, un narrador. Para mí, él lo era simplemente todo. Su pasión por su arte fue igualada sólo por su profundo amor por los personajes, una gran comida y la corte", subrayó la esposa del actor.