Muerte de Catherine O'Hara: el médico forense reveló la doble causa de muerte de la actriz

La actriz de la serie éxito "The Studio", Catherine O'Hara sufrió una complicación fatal mientras luchaba contra una enfermedad silenciosa.

Este lunes 9 de febrero, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles arrojó luz sobre el inesperado fallecimiento de Catherine O'Hara. La icónica estrella canadiense, que supo ganarse el corazón de millones con su inolvidable papel en Beetlejuice, falleció a los 71 años luego de ser trasladada de urgencia desde su residencia en el exclusivo barrio de Brentwood.

El informe forense que detalla el adiós a la leyenda Catherine O'Hara Según el certificado de defunción oficial, el deceso fue provocado por una embolia pulmonar, un bloqueo abrupto en las arterias de los pulmones generado por un coágulo. No obstante, el documento médico también sacó a la luz una condición secundaria que O'Hara padecía: un cáncer rectal.

Catherine O´Hara Catherine O'Hara falleció a los 71 años en la ciudad de Los Ángeles. Foto: Archivo MDZ Este hallazgo sorprendió a sus colegas y fanáticos, ya que la artista nunca había hecho pública su batalla contra esta enfermedad, la cual es considerada una de las principales causas de muerte vinculadas al cáncer a nivel global.

El fatídico episodio se desencadenó el pasado 30 de enero, cuando Catherine O'Hara comenzó a presentar serias dificultades para inhalar oxígeno. A pesar de la rapidez de los servicios de emergencia, fue declarada sin vida poco después de ingresar al hospital.

1_Home-Alone-legend-Catherine-OHara-wasnt-first-choice-for-Kevins-mum La actriz residía en Brentwood, donde comenzó el cuadro respiratorio que derivó en su muerte. Archivo MDZ La noticia impactó doblemente debido a su vigencia profesional; al momento de su partida, la actriz se encontraba protagonizando la premiada serie de Apple TV, The Studio, demostrando que su talento y capacidad de trabajo seguían intactos a pesar de su diagnóstico subyacente.