Catherine O'Hara, la fallecida actriz de Mi pobre angelito, tenía una inusual alteración congénita

En medio de la tristeza por la muerte de la famosa actriz de Hollywood, cobra relevancia una condición médica que acompañó a la artista desde su nacimiento.

El fallecimiento de Catherine O'Hara, famosa actriz de Hollywood que brilló en éxitos como Mi pobre angelito y Beetlejuice, generó gran conmoción en el mundo, y mientras la causa de muerte de la artista de 71 años permanece en misterio; cobró particular relevancia el dato de la inusual alteración congénita sobre la cual ella habló en más de una oportunidad.

La condición médica con la que convivió O'Hara recibe el nombre de dextrocardia, y se vincula a un desplazamiento en el que el corazón en lugar de estar a la izquierda del pecho, se ubica en el costado derecho. En algunos casos, esta alteración se replica en la inversión de la posición de otros órganos del cuerpo, dando lugar a lo que se conoce como situs inversus.

Tristeza por el fallecimiento de Catherine O'Hara, querida estrella de Hollywood catherine o'hara Catherine O'Hara en una de las recordadas escenas de Beetlejuice. Archivo MDZ De momento, no hay novedades respecto a que la anomalía con la que nació Catherine O'Hara haya tenido alguna vinculación con su fallecimiento. De hecho, en la mayoría de los casos, la dextrocardia no altera ni la calidad ni la expectativa de vida.

Respecto al motivo de la muerte de la estrella de Hollywood, lo único que se dio a conocer es que batalló contra una breve enfemedad, y la gran comunidad cinéfila global está de luto por la partida de la actriz que participó en exitosos films de los '80 y '90 como El difícil arte de amar, Beetlejuice, Dick Tracy, Mi pobre angelito y Un giro del destino; entre otros.