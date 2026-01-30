El angustioso mensaje de Macaulay Culkin para despedir a la actriz Catherine O'Hara tras su fallecimiento

El protagonista de una de las sagas más queridas del cine compartió una dedicatoria cargada de nostalgia para homenajear a la actriz canadiense.

La conmoción por el fallecimiento de la reconocida intérprete canadiense, ocurrido este viernes 30 de enero, encontró su eco más profundo en las palabras de quien fuera su hijo en la ficción más recordada. Macaulay Culkin utilizó sus redes sociales para rendir tributo a la mujer que lo acompañó en el éxito mundial de los años noventa: "Mi pobre angelito". El actor de 45 años, que mantuvo una relación de afecto genuino con la estrella de Toronto, reflejó el impacto de una pérdida que se siente personal para toda una generación de espectadores.

A través de una publicación que incluyó postales de su reencuentro más reciente y recuerdos del set, el artista expresó su pesar por lo repentino de la partida. En un texto que conmovió a sus seguidores, Culkin manifestó el deseo de haber compartido más momentos de charla y cercanía con la actriz: “Mamá. Pensaba que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir”. Con un cierre cargado de sentimiento, concluyó: “Te quiero. Nos veremos luego”.

La publicación de Macaulay Culkin para despedir a Catherine O'Hara tHuWPZvpW_720x0__1 Macaulay Culkin compartió su emotivo mensaje en redes sociales. Foto: Instagram @culkamania Más allá de las cámaras de la franquicia navideña, el vínculo entre ambos se fortaleció con el paso de las décadas, convirtiendo a la ganadora del Emmy en un pilar fundamental para el actor. Uno de los hitos más recordados de esta relación ocurrió en diciembre de 2023, cuando ella asistió a la inauguración de la estrella de Culkin en el Paseo de la Fama. En aquel evento, la actriz no escatimó en elogios para su colega, asegurando que "'Home Alone' fue, es y siempre será una sensación mundial... y la razón por la que las familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin ver y amar 'Home Alone' juntos es gracias a Macaulay Culkin".

Macaulay Culkin Macaulay Culkin protagonizó Mi pobre angelito junto a la actriz Catherine O'Hara. Foto: Archivo MDZ El fallecimiento de la actriz, confirmado por su representante a la revista People, deja un vacío en el seno de su familia, compuesta por su marido Bo Welch y sus hijos Matthew y Luke. Aunque su última aparición en público se registró apenas cuatro meses antes de este desenlace, su legado permanece intacto a través de personajes inolvidables que marcaron la comedia y el cine de culto. La noticia ha provocado una catarata de mensajes en la industria, donde se destaca su impecable trayectoria profesional y su calidez humana.