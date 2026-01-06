El astro de Hollywood que lanzó una colecta para juntar el dinero del alquiler de su casa y evitar el desalojo

Un famoso actor que estuvo nominado a un premio Oscar, enfrenta una difícil situación por una deuda que lo tiene al borde de quedar en la calle.

Mickey Rourke, estrella de Hollywood con décadas de trayectoria, atraviesa un difícil momento económico y no dudó en lanzar una colecta para conseguir el dinero para pagar el alquiler de su casa, y así evitar un eventual desalojo.

Según trascendió, el actor debe varios pagos al propietario de la propiedad que habita en la ciudad de Los Ángeles, y el dueño ya intimó a Rourke judicialmente. Concretamente, la deuda asciende a los 70 mil dólares, y de no cancelar en los próximos días, el artista debería abandonar el inmueble de manera inminente.

El astro de films icónicos de Hollywood como 9 semanas y media, La ley de la calle y El luchador; también enfrenta el pago de los intereses y los honorarios de la acción judicial en su contra. Para paliar esta devastadora situación, Mickey Rourke publicó junto a una amiga una colecta solidaria a través de la plataforma GoFundMe.

Mickey Rourke y una colecta en un momento álgido colecta mickey rourke La colecta solidaria en pos de evitar que Mickey Rourke sea desalojado Captura GoFundMe “Mickey se enfrenta a una situación muy real y urgente: la amenaza de desalojo de su hogar. Esta recaudación de fondos se crea con el permiso de Mickey para ayudar a cubrir los gastos inmediatos de vivienda y evitar que esto suceda. Mickey Rourke es un ícono, pero su trayectoria, por dolorosa que sea, también es profundamente humana. Es la historia de alguien que lo dio todo por su trabajo, asumió riesgos reales y pagó costos reales. La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad. Lo que queda es una persona que merece dignidad, vivienda y la oportunidad de recuperar su equilibrio”, escribieron en la descripción de la página que sirve como soporte para la colecta.

Por último, en el anuncio en cuestión en el que se solicita de ayuda económica para la estrella de Hollywood puntualizaron: “El objetivo es simple: brindarle a Mickey estabilidad y tranquilidad durante un momento extremadamente estresante, para que pueda quedarse en su casa y tener el espacio para recuperarse. Cualquier donación, sin importar la cantidad, marcará una gran diferencia. Y si no puede contribuir, compartir esta página es de gran ayuda y se agradece profundamente. Muchas gracias por su amabilidad, compasión y apoyo”.