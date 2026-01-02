Netflix quitará de su catálogo tres películas que brillaron en los premios Oscar: cuáles son y hasta cuándo hay tiempo de verlas

En los próximos días, Netflix eliminará de su catálogo tres películas que se destacaron en los premios Oscar de estas últimas décadas, ya sea cosechando algunas de las más preciadas estatuillas, o bien arrasando en las nominaciones del máximo galardón de Hollywood. En el constante movimiento de títulos del gigante del streaming, siempre es bueno tener presente las fechas en las que films que fueron furor de taquilla, o aclamados calurosamente por la crítica; dejarán de estar disponibles en el frondoso listado. Aquí compartimos tres opciones que abandonarán muy pronto la pantalla de la N roja, para que apuntes y veas estas producciones cuanto antes.

En primer lugar, hasta el 3 de enero hay posibilidad de disfrutar en Netflix de Una mente brillante, ganadora de cuatro premios Oscar en el año 2002, en las categorías película, dirección (Ron Howard), actriz de reparto (Jennifer Conelly) y guion adaptado. El realizador de Cocoon, Un horizonte muy lejano y Apolo 13 fue galardonado por este relato inspirado en la vida del matemático John Forbes Nash, intepretado por Russell Crowe. Con una duración de 135 minutos, el film cuenta en su elenco con figuras como Ed Harris y Christopher Plummer, y es una propuesta ideal para quienes gusten de historias basadas en hechos reales. Entre lecciones, postulados y romance, este título es de los que van por la captura fácil del lagrimón del espectador.

Netflix elimina de su catálogo una película que triunfó en los premios Oscar Una mente brillante (trailer) Universal Por otro lado, la semana próxima, precisamente el 7 de enero, es la fecha límite para apreciar de una joya del cine reciente como Tár, que Netflix lamentablemente expulsará de su lista de opciones. Con seis nominaciones a los premios Oscar, incluyendo los apartados de película, director, guion original y actriz protagónica (Cate Blanchett); este film realizado en el año 2022 cuenta la historia de una talentosa mujer que se convierte en la primera directora de la Filarmónica de Berlín. Combinando registros de drama intimista y thriller, este relato dirigido por Todd Field (En la habitación, Secretos íntimos), incursiona a lo largo de sus 158 minutos en temas como la disciplina, el poder y la cultura de la cancelación en el mundo del arte.

El film aclamado por la crítica que abandona la pantalla de Netflix Tár (trailer) Universal Finalmente, el 15 de enero es la última oportunidad para ver en Netflix Las horas más oscuras, el film por el que Gary Oldman conquistó el galardón a mejor actor protagónico en los premios Oscar, y que en 2018 también tuvo nominaciones en categorías como película, maquillaje, fotografía, vestuario y diseño de producción. Ambientado en 1940, esta biopic dirigida por Joe Wright (Orgullo y prejuicio, Expiación,deseo y pecado), desarrolla en 125 minutos un particular abordaje sobre el Primer Ministro Winston Churchill, el hombre que enfrentó agudas decisiones y se convirtió en emblema de la resistencia nazi durante la Segunda Guerra Mundial.