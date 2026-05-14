¡Bomba! Afirman que una querida pareja se separó tras fuertes rumores de infidelidad

El mundo de la farándula se encuentra nuevamente revolucionado luego de que en LAM confirmaron que una querida pareja decidió ponerle punto final a su romance. Fue Pepe Ochoa, panelista del ciclo, quien dio todos los detalles sobre esta sorpresiva separación.

Se trata nada más y nada menos que de Sebastián Ortega y Valentina Zenere . Ambos habían confirmado la relación en el mes de septiembre del 2024 y esta separación trae rumores de infidelidad.

"Se separaron, no hay ningún problema. Querían cosas diferentes, proyectos diferentes... Se separaron Sebastián Ortega y Valentina Zenere ", confirmó el panelista del programa de canal América. Además, dejó en claro que "estaban desencontrados" y decidieron dar por finalizada la relación.

Esta ruptura amorosa está envuelta en una polémica, ya que días atrás salió a la luz un supuesto encuentro entre Sebastián Ortega y una mujer. Pilar Smith amplió esta información y fue contundente: "Aparentemente Valentina se enteró de que Sebastián Ortega salía con una vecina del country".

Captura de pantalla 2026-05-14 213655 La pareja se encuentra separada, según Pepe Ochoa. Foto: captura de video / América TV.

"Se encontraban hace unos años con una chica que se llama Malena", expresó la periodista en LAM. Por el momento, ninguno de los implicados se ha expresado tras la noticia que revelaron en el ciclo de Ángel de Brito.

Los rumores de infidelidad que invadieron a la pareja en los últimos días

La información, difundida por la periodista Nancy Duré en el programa Puro Show, apunta a Malena Firpo como la mujer que habría desencadenado la crisis. Se trata de una modelo, exbailarina y empresaria de 38 años que actualmente lidera una franquicia gastronómica.

Según el relato periodístico, el contacto entre Ortega y Firpo se habría iniciado hace tres años en un country de Pilar, cuando él aún estaba soltero y ella mantenía una relación con un vecino del productor.

malena firpo Malena Firpo, la modelo y empresaria gastronómica de 38 años señalada como la tercera en discordia. Archivo MDZ / Threads

Lo que complica la situación actual es la existencia de registros y testimonios que sitúan a la pareja en encuentros clandestinos durante el periodo en que Ortega ya estaba formalmente con Zenere.