Valentina Zenere eligió un efecto especial para impactar: qué usa

Valentina Zenere llevó tul y lentejuelas en un look tan sofisticado como arriesgado. Todos los detalles en la nota.

En una serie de fotos compartidas en su cuenta de Instagram, Valentina Zenere mostró un estilismo que jugó con transparencias, lunares y brillo. La pieza central fue una remera de tul blanco translúcido con lunares al tono, de mangas cortas y terminaciones delicadas, apostando al efecto see through.

Este tipo de blusas se han mostrado como una de las apuestas fuertes del año, ideales para superponer y generar contrastes. En ella, funcionó como punto de partida para un juego de texturas.

Para equilibrar la liviandad del tul, eligió una falda lápiz de lentejuelas plateadas con pequeños detalles oscuros que generaron relieve visual. El corte ajustado le realzó la figura, mientras que el brillo transformó el conjunto en un look claramente nocturno.

La silueta resultante fue armónica, con la parte superior viéndose etérea y la parte inferior estructurada y centelleante, logrando así una construcción pensada para que cada elemento tuviera su momento.