Stefi Roitman deslumbró en Nueva York con un look que será un golazo en invierno
La actriz, Stefi Roitman, mostró un look impecable del cual podés inspirarte para el invierno. ¡Tomá nota!
Es sabido que Nueva York en invierno no da tregua y, en ese escenario, Stefi Roitman lució un look impecable y perfecto para los días de frío.
La pieza central fue un tapado largo negro de efecto piel, oversize, envolvente, de mangas generosas y silueta recta que llevó cerrado, generando una imagen minimalista y muy sofisticada. El abrigo no solo la protegió del frío neoyorquino, sino que además estructuró todo el look.
Te Podría Interesar
A esto, le sumó un sombrero bucket negro de textura suave, accesorio que regresó con fuerza en las últimas temporadas. Cabe destacar que el bucket dejó de ser casual para integrarse a estilismos más pulidos, y Stefi lo interpretó con gran precisión.