Bandana calada: el must que Nicole Neumann impuso para un look relax
No te pierdas todos los detalles del look bohemio que llevó Nicole Neumann, al cual agregó un accesorio estrella que podés implementar.
Nicole Neumann se sumó a la tendencia del verano con un outfit bohemio. La modelo eligió una musculosa de calce relajado y un pantalón holgado con detalles de encaje, ambos muy livianos y veraniegos.
Sin embargo, el detalle que elevó el look fue la bandana de hilo tejida y calada en color crudo. Ese accesorio, convertido en must de la temporada, le dio textura y mucha personalidad, por lo que, más que como un complemento, funcionó como eje del estilismo.
El estilo bohemio se expresó en la combinación de líneas simples con materiales naturales, y la elección del crudo que reforzó esa estética relajada que remite al aire libre. Un combo perfecto para quienes desean lucir chic incluso en momentos de calma.