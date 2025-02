La mascota que Nicole Neumann se trajo desde Uruguay y adoptó como un miembro más de su familia

Una de las grandes pasiones de Nicole Neumann son los animales. La modelo tiene un campo especialmente ambientado como refugio para perros, gatos, caballos, ponys y más. Durante enero, Nicole estuvo junto a su esposo Manu Urcera en Punta del Este y no pudo con su genio: tras su regreso al país de las playas uruguayas, sorprendió a sus seguidores con la llegada de un nuevo integrante a su familia.

La modelo adoptó a un nuevo animalito, se lo trajo desde Punta del Este y ya le da cuidados especiales en el refugio de animales de Nicole Neumann, una chacra ubicada a 100 kilómetros de Buenos Aires en la que conviven varias especies.

¿Qué animal sumó Nicole Neumann a su refugio?

En una reciente historia de Instagram, Nicole Neumann mostró una imagen de un pequeño gatito que ahora forma parte de su hogar. "Por acá hubo adopciones", escribió junto a la foto del felino, en la que se puede ver cómo el animal se alimenta dentro de la casa.

Nicole Neumann adoptó un gatito en Punta del Este. Fuente: Instagram @nikitaneumannoficial.

Actualmente, la modelo se encuentra en Argentina tras haber pasado unas semanas en Punta del Este. Allí, en Uruguay, Cruz Urcera tuvo sus primeras vacaciones y conoció el mar. El look playero del hijo de Nicole Neumann enterneció a todos y fue una de las fotos más comentadas en el Instagram de Nicole.

La relación de Nicole Neumann con los animales es de larga data y es un aspecto central de su vida. En reiteradas oportunidades, la modelo ha expresado su amor por los animales y su compromiso con la adopción responsable. “En un momento ya solo en mi casa tenía 50, hace unos años. También rescataba de más chiquita a los gatitos que había en un club al que iba. Los daba en adopción a la salida del vestuario”, recordó en una vieja entrevista.

Nicole Neumann es fanática de los animales. Foto: archivo.

Como buena amante de los animales, Nicole Neumann está en contra de la compra de perros y gatos. Es más, ella misma adopta animales con diversas condiciones de salud, demostrando su compromiso con aquellos que tienen menos oportunidades de encontrar un hogar.

"No tengo límites, he adoptado perritos sin un ojo, con secuelas… Es todo lo contrario, los que nadie quiere yo los adopto", contó alguna vez. También ha dado refugio a diferentes especies, no solo perros y gatos. "Tengo tres pony, tres caballos, Peppa, hay cinco ovejas que también son adoptadas y también algunos animalitos de granja como patitos, gansas, gallinas…", detalló.

Casi todos los días, Nicole publica o respotea fotos de animales que están en adopción y buscan hogar. Además de colaborar con refugios y hogares de tránsito de cachorros. En una de sus últimas publicaciones, Neumann llamó a la adopción de Sofia, una perrita callejera de color negro. Como siempre, la modelo cerró esa historia con su habitual pedido de "respeto por los animales".