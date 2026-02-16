Angelina Jolie impactó con un look de naked dress en París: miralo

No te pierdas todos los detalles sobre la apuesta de Angelina Jolie que marcó la premiere de Coutures.

Angelina Jolie apareció en París para la premiere de Coutures, la nueva película que protagonizó y que fue dirigida por Alice Winocour. Para la ocasión, apostó por un naked dress que llevó a un terreno más sofisticado, y profundamente ligado al ADN de la alta costura francesa.

El naked dress, entendido como una prenda que sugiere desnudez a través de tejidos translúcidos, mallas sutiles o materiales que imitan el tono de la piel, encontró en esta aparición una versión elevada. En la alfombra roja, ese concepto se fusionó con el savoir faire de Givenchy, casa responsable del diseño hecho a medida.

El vestido apareció confeccionado en gasa translúcida nude, con mangas cortas, silueta recta y un trabajo minucioso de bordados florales en lentejuelas plateadas que recorrieron el cuerpo con delicadeza artesanal. La pieza abrazó la figura de Angelina hasta los tobillos, con una abertura lateral pronunciada, y la espalda escotada que añadió una sensualidad discreta, pensada más desde la elegancia.

Uno de los detalles más llamativos del look fue el acabado en flecos de la falda, replicado también en las mangas y, para equilibrar el efecto etéreo del vestido, eligió unos stilettos negros clásicos.

En materia de joyas, optó por piezas personalizadas de la firma italiana Garatti, entre ellas un anillo de diamantes de 15 quilates y delicados aros a juego.