Día de la Empanada: cómo hacer la receta clásica argentina

Historia, tradiciones regionales y una receta fácil de empanadas de carne para celebrar en casa el Día Internacional de la Empanada.

Cada 8 de abril se celebra el Día Internacional de la Empanada.

En Argentina, la empanada es mucho más que una comida: es sinónimo de reunión, de receta heredada y de discusión apasionada sobre cuál es la mejor. Al horno o fritas, jugosas o más secas, con o sin aceitunas, cada provincia defiende la suya como la auténtica.

Un clásico con historia milenaria Aunque hoy la asociamos fuertemente a la cocina latinoamericana, el origen de la empanada se remonta a antiguas preparaciones del mundo árabe y europeo, que llegaron a América con la colonización. Con el tiempo, cada país y cada región le imprimió su propio sello.

En Argentina, destacan las empanadas salteñas, tucumanas, mendocinas y santiagueñas, entre muchas otras. Todas distintas, todas protagonistas.

Receta de empanadas de mozzarella y cebolla Cómo hacer empanadas caseras: receta clásica de carne Para celebrar esta fecha como se merece, nada mejor que volver a la cocina y preparar una empanada tradicional.

Ingredientes (para 12 empanadas) 500 g de carne vacuna picada o cortada a cuchillo

2 cebollas grandes

1 huevo duro

12 tapas para empanadas

1 cucharada de pimentón

1 cucharadita de comino

Sal y pimienta a gusto

Aceite o grasa

Opcional: aceitunas verdes picadas ‍ Preparación 1. Rehogar las cebollas picadas en aceite o grasa hasta que estén transparentes.