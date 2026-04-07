Receta de leche frita rebozada estilo casero: dorada y espectacular
Crujiente por fuera y cremosa por dentro: esta receta de leche frita rebozada es un clásico irresistible, fácil de hacer y perfecto para cualquier ocasión.
Esta receta de leche frita rebozada es un clásico de la repostería española que nunca falla. Con una textura suave y cremosa en su interior y un exterior dorado y crujiente, es un postre tradicional perfecto para disfrutar en familia o sorprender en cualquier ocasión.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 500 mililitros de leche.
- 120 gramos de azúcar.
- 60 gramos de harina de trigo.
- 40 gramos de almidón de maíz.
- 1 rama de canela.
- 1 piel de limón.
- 2 huevos.
- 100 gramos de azúcar extra.
- 5 gramos de canela en polvo.
- Aceite de oliva para freír.
Paso a paso para crear una leche frita rebozada casera deliciosa
1- Calentar la leche con la canela y la piel de limón sin que hierva.
2- Retirar del fuego y dejar infusionar unos minutos.
3- En otro recipiente, mezclar el azúcar, la harina de trigo y la almidón de maiz.
4- Colar la leche e incorporarla poco a poco a la mezcla anterior.
5- Llevar al fuego suave removiendo hasta que espese.
6- Verter la masa en un molde y dejar enfriar completamente.
7- Cortar en porciones cuadradas.
8- Pasar por huevo batido.
9- Freír en aceite de oliva caliente hasta dorar.
10- Rebozar en azúcar y canela en polvo antes de servir.
De la cocina a la mesa
La leche frita rebozada es uno de esos postres tradicionales que evocan sabor a hogar. Esta receta destaca por su contraste de texturas, con un interior cremoso y un exterior crujiente que la hace irresistible. Es ideal para servir como postre o merienda, acompañada de un café o una infusión. Además, económica y fácil de preparar con ingredientes básicos. Se puede conservar en la nevera y consumir tanto fría como templada, manteniendo siempre su delicioso sabor. Un clásico que nunca pasa de moda. ¡Vas a flipar!.