La nostalgia vuelve como tendencia mundial: te mostramos como
Moda Tumblr, selfies vintage y viajes emocionales impulsan, con la nostalgia, el regreso de la estética 2016 en Internet.
La nostalgia se convirtió en una de las tendencias más fuertes de 2026. Redes sociales y buscadores muestran el regreso de la estética Tumblr, los filtros vintage y los recuerdos pre pandemia, de 2016. El fenómeno también impulsa viajes emocionales y experiencias ligadas a la memoria afectiva.
El regreso del estilo Tumblr
Vuelven los looks relajados, selfies saturadas, maquillaje suave y referencias visuales que marcaron internet hace diez años (en 2016).
Nostalgia como refugio
La tendencia crece como respuesta al cansancio digital y la necesidad de reconectar con momentos emocionales más simples.
Viajes ligados a recuerdos
Cada vez más personas eligen destinos relacionados con experiencias personales y memorias afectivas en lugar de viajes ostentosos.