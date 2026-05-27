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La nostalgia vuelve como tendencia mundial: te mostramos como

Moda Tumblr, selfies vintage y viajes emocionales impulsan, con la nostalgia, el regreso de la estética 2016 en Internet.

Mario Simonovich

La estética vintage y los recuerdos emocionales impulsan el regreso visual de los años 2016 en redes sociales.

La estética vintage y los recuerdos emocionales impulsan el regreso visual de los años 2016 en redes sociales.

magnific.com (Freepik)

La nostalgia se convirtió en una de las tendencias más fuertes de 2026. Redes sociales y buscadores muestran el regreso de la estética Tumblr, los filtros vintage y los recuerdos pre pandemia, de 2016. El fenómeno también impulsa viajes emocionales y experiencias ligadas a la memoria afectiva.

Embed - Nostalgia Y El Regreso De La Estetica 2016

El regreso del estilo Tumblr

Vuelven los looks relajados, selfies saturadas, maquillaje suave y referencias visuales que marcaron internet hace diez años (en 2016).

Nostalgia como refugio

La tendencia crece como respuesta al cansancio digital y la necesidad de reconectar con momentos emocionales más simples.

pexels viaje nostalgico
Un grupo familiar protagonistas de un viaje nostálgico, una tendencia de hoy.

Un grupo familiar protagonistas de un viaje nostálgico, una tendencia de hoy.

Viajes ligados a recuerdos

Cada vez más personas eligen destinos relacionados con experiencias personales y memorias afectivas en lugar de viajes ostentosos.

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