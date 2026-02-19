La Tana de Gran Hermano cambió de look y quedó irreconocible

La ex Gran Hermano acompañó su transformación con una frase de “Ojo por ojo” que dio que hablar. ¡Mirá!

La Tana de Gran Hermano optó por un cambio estético que la dejó, para muchos, irreconocible. La mediática compartió una historia en Instagram donde mostró su nuevo look y el cambio fue tan evidente que las redes reaccionaron al instante. En cuestión de horas, su nombre volvió a circular con fuerza.

La transformación se concentró en el pelo, ya que decidió dejarse el flequillo, recortar las puntas y sumar más reflejos rubios. El resultado suavizó sus facciones y le dio un aire renovado, casi como si hubiera querido resetear etapa. El corte enmarcó el rostro y los reflejos le dieron luminosidad, en línea con una tendencia que apuesta por rubios más marcados y contrastes visibles.

En la historia de Instagram, acompañó la selfie con un tema musical muy particular. Eligió “Ojo por ojo” de BM y destacó una estrofa puntual: “Tranqui light, Maxi López; te hago la de Icardi no te enojes. El sabor de ella quiero conocer; disculpame no sabía que era tu mujer”.

En los comentarios, muchos vincularon el mensaje con su situación sentimental. El último novio oficial que se le conoció fue Chyno Agostini. El romance había sido blanqueado públicamente y, aunque sorprendió en su momento, duró pocos días. Fue ella misma quien confirmó el final.

En aquel entonces, cuando respondió preguntas de seguidores, fue clara respecto a su presente amoroso: “Estoy soltera de nuevo. A veces las cosas no funcionan o simplemente uno es distinto al otro”, había comentado.