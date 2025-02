Las fotos en topless de Coti Romero, la ex Gran Hermano, lamiendo un cuchillo y con maquillaje natural: "Enamorarse..."

La ex Gran Hermano Coti Romero calentó las redes con una serie de fotos en topless en las que se la ve lamiendo un cuchillo. La joven influencer posó sin corpiño para una producción que llamó la atención de sus seguidores. La correntina, ex participante del Bailando, ilustró el carrusel con una frase que da cuenta del momento amoroso que vive.

Coti compartió las fotografías en su cuenta de Instagram con la frase: "Enamorarse de nuevo y de nuevo...". La frase no puede tener otro destinatario que su ex compañero de Gran Hermano Nacho Castañares, con quien se acaba de reconciliciar tras un impasse amoroso que, por suerte para ambos, duró poco. El look de María Constanza Romero se complementa con un calzoncillo, un jean de cintura baja y un choker negro con tachas, aportando un estilo osado a la sesión fotográfica.

Coti Romero posó en topless y lamiendo un cuchillo. Fuente: Instagram @cotyrommero.

El posteo de Coti Romero se viralizó rápidamente y recibió miles de comentarios, además de likes. La joven influencer ha sabido capitalizar su paso por el reality de Telefe. Hoy se encuentra asentada como una figura destacada en el mundo del espectáculo. Su carisma y personalidad extrovertida le permitieron mantenerse vigente en los medios, participando en diversos programas y generando contenido en redes sociales que constantemente capta la atención del público. No es la primera vez que Coti Romero sorprende a sus seguidores de Instagram con fotos en poca ropa.

El posteo de Coti Romero en topless tuvo miles de likes en pocos minutos. Fuente: Instagram @cotyrommero.

El momento especial que vive Coti Romero

El posteo más la frase con que sintetizó la producción de fotos, tiene un contexto especial. Días atrás, Coti Romero anunció su reconciliación con Nacho Castañares, también ex participante de Gran Hermano. A comienzo de año, la pareja había anunciado su separación. Finalmente, Coti y Nacho decidieron darse una nueva oportunidad.

La ex Gran Hermano Coti Romero ilustró su posteo con una frase dedicada a Nacho Castañares. Fuente: Instagram @cotyrommero.

Había sido la propia Coti quien decidió poner fin a su vínculo con Castañares. De hecho, él llegó a declarar en su programa de streaming Fuera de Joda: "Por ahora no estamos juntos. Es a consecuencia de decisiones en conjunto y más signado por el lado de ella, que fue quien tomó la decisión. Pero bueno, si es para estar bien los dos, si es para algo que nos va a servir a ambos, siempre voy a estar de acuerdo".

Coti Romero posó, además, con un calzoncillo masculino. Fuente: Instagram @cotyrommero.

Pero días atrás la modelo correntina cambió de decisión. Se lo comunicó al ex GH, quien, lejos de cerrarle la puerta, le dio otra chance al amor. Fue el periodista Fefe Bongiorno quien comunicó que Coti y Nacho estaban juntos nuevamente. "Charlé con ella y me contó que tuvo una crisis por un mambo personal, que pudieron hablar las cosas y ya está", expresó el panelista de LAM (América).

La modelo correntina Coti Romero posó en topless días después de anunciar su reconciliación con Nacho Castañares. Fuente: Instagram @cotyrommero.

Cabe destacar que la relación amorosa entre Coti Romero y Nacho inició fuera de la casa. De hecho, Nacho Castañares fue vinculado con una ex Bailando poco tiempo después del final de su participación en el programa. Lo cierto es que, cuando ambos estaban en el reality conducido por Santiago del Moro, estaban unidos solo por una relación de amistad.