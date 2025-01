El look hot de Coti Romero que no dejó nada a la imaginación

Coti Romero no deja de dar de qué hablar. Desde las redes sociales, donde deslumbra con sus publicaciones, hasta los eventos, su estilo no falla en robarse la atención de todos. Su último look no fue la excepción. La ex gran hermano apostó por transparencias y un diseño ultra jugado que dejó poco a la imaginación.

Fiel a su estilo, la influencer eligió un vestido con transparencias que convirtió su piel en la gran protagonista. Coti posó con confianza y recibió una avalancha de halagos y suspiros por parte de sus seguidores.

Coti Romero encendió las redes con un vestido ultra jugado.

Sus elecciones, tan osadas como acertadas, dejan en claro que pasar desapercibida no es precisamente una opción para ella. En cada publicación de Instagram, logra acumular miles de likes y comentarios.

La reina indiscutida de las transparencias.

Su capacidad para jugar al límite de la censura ya es parte de su sello personal. Con su reciente outfit, volvió a confirmar que no tiene miedo de arriesgarse. Su vestido mega jugado con transparencias destacó su figura y demostró que su lugar en el mundo de la moda parece estar más que asegurado.

Para vos, ¿su look es un sí o un rotundo no?