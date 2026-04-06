La reconocida actriz protagonizó un percance dentro de la casa más famosa del país. Debió ser atendida por equipo médico: los detalles.

Gran Hermano: Generación Dorada traspasó las estrategias de juego para convertirse en una urgencia médica. La noticia de último momento explotó en LAM (América TV), cuando Pepe Ochoa y Ángel de Brito confirmaron que Andrea del Boca sufrió una dura caída en el interior de la casa, obligando a la producción a intervenir de inmediato.

"Andrea del Boca hace instantes se cayó en la casa. Y en este momento la están atendiendo los médicos", anunciaron en el ciclo de espectáculos. Según se pudo ver en las imágenes filtradas, la actriz se resbaló y cayó pesadamente hacia adelante, golpeando su rostro y rodillas contra el piso. Inmediatamente, la transmisión del reality se cortó, dejando a los espectadores frente a la temida placa estática de pausa.

El video del momento Embed - Andrea del Boca tuvo un fuerte accidente en Gran Hermano y debió ser atendida por segunda vez: qué le pasó Lejos de alarmarse en exceso, el panel de LAM fiel a su estilo filoso, comenzó a desmenuzar el video cuadro por cuadro. La rapidez con la que su compañero Manu corrió a socorrerla llamó la atención de todos en el estudio. "¿Quién es el que corre tan rápido? ¡Manu! ¿Está en medias? Bueno, no hay que andar en medias", bromearon, mientras intentaban descifrar si la caída se dio por un resbalón o porque se le trabó la zapatilla.

Embed - Andrea del Boca tuvo un fuerte accidente en Gran Hermano y debió ser atendida por segunda vez: qué le pasó Sin embargo, las dudas sobre las dotes actorales de la "reina de las telenovelas" no tardaron en aparecer. Varias de las panelistas manifestaron no creerle absolutamente nada a la actriz: "Siento que a la caída hay que hacerle ojo de halcón porque no la creo. Hay que jugar al 56 (la caída)", "Yo descreo de esto... vos bailando así, no te tropezaste, dejame descreer", "¿Puso las manos? Le rebota la cara... pero las puso muy chiquitas".