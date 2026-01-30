El día que Catherine O'Hara recreó su célebre grito de Mi pobre angelito

La querida y exitosa actriz murió este viernes a los 71 años, y en medio de la conmoción por su fallecimiento, volvió a viralizarse un icónico momento de su carrera.

Catherine O'Hara murió este viernes a los 71 años, y el fallecimiento de la estrella de Hollywood que brilló en las dos primeras entregas de Mi pobre angelito, generó conmoción en un par de generaciones que han disfrutado de la película que tras su paso por la pantalla grande se convirtió en un clásico en televisión durante cada temporada navideña.

En plena pandemia, en 2020, O'Hara les obsequió a sus seguidores en las redes sociales una recreación de su célebre grito dirigido a su hijo Kevin (Macaulay Culkin), en un momento en que en su rol de madre olvidaba al pequeño protagonista de la recordada comedia de aventuras.

Desde su cuenta de TikTok, Catherine O'Hara compartió el divertido momento en la previa del 30 aniversario de Mi pobre angelito. Y ahora, tras el fallecimiento de la actriz, el clip volvió cobrar viralidad.

En plena tristeza por el fallecimiento de Catherine O'Hara, viralizan un icónico momento de la estrella de Hollywood Catherine O'Hara recreó una escena de Mi pobre angelito De momento se desconoce la causa de muerte de la artista de Hollywood, y en el mundo no sólo se replican imágenes de su participación en la icónica película mencionada, sino también en otros exitosos títulos de los '80 y '90 como El difícil arte de amar, Beetlejuice, Dick Tracy y Un giro del destino; entre otros.