¿Visita desde el coma? Daniela Celis relató un escalofriante momento que vivió con sus hijas mientras Thiago Medina estaba internado

Entre puertas blancas y presencias invisibles: la increíble coincidencia entre lo que soñó Thiago Medina y lo que vieron las pequeñas.

El relato del escalofriante momento fue en Luzu TV. / Captura de Youtube

El misticismo y la emoción se apoderaron del streaming tras las recientes declaraciones de Daniela Celis. A cuatro meses del trágico accidente en moto que casi le cuesta la vida a Thiago Medina, la influencer rompió el silencio en Luzu para relatar un suceso que roza lo paranormal.

El escalofriante momento que vivió Daniela Celis y sus hijas cuando Thiago Medina estaba internado. Mientras el joven luchaba por su vida en una cama de terapia intensiva, sumergido en un coma profundo durante más de 20 días, un episodio ocurrido en la intimidad de su hogar con sus gemelas, Laia y Aimé, dejó a todos sin palabras y con la piel de gallina.

El "viaje" de Thiago Medina y la reacción de sus hijas que estalló en Luzu Durante el tiempo en que Thiago permanecía inconsciente y tras múltiples cirugías, Daniela Celis notó un comportamiento extraño en sus bebas: a pesar de ser muy apegadas a él, no lo nombraban. Sin embargo, un día la atmósfera cambió: “Un día estábamos las tres sentadas jugando en el cuarto y Laia mira la puerta, me dice ‘papá’, sonríe y sigue jugando”.

"Pestañela" y Thiago mantienen una gran relación. En aquel entonces, "Pestañela" no le dio mayor trascendencia, pero la sorpresa llegaría con el despertar y la recuperación del joven de González Catán, quien trajo consigo recuerdos del "más allá".

Al recuperar la consciencia, Thiago le confesó una visión recurrente que tuvo en su estado de coma, la cual encajaba perfectamente con lo vivido por la niña. “Estabas vos sentada en un ángulo en la pieza, yo estaba en la puerta y quería entrar a jugar con ustedes y no podía. Había algo que me chocaba y no podía entrar, no podía entrar", le explicó el ex GH.