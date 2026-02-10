Desgarrador: el triste posteo de David Bisbal tras la muerte de su padre

El artista compartió la noticia en sus redes sociales y compartió una publicación muy emotiva.

David Bisbal se encuentra pasando uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de José, su padre, quien lamentablemente murió a los 84 años. El hombre padecía Alzheimer y esta enfermedad fue deteriorando su salud con el paso del tiempo.

Los últimos meses de José Bisbal fueron en una residencia por pura y exclusiva decisión del artista y sus hermanos. Esto se llevó a cabo para que su padre pueda tener todos los cuidados necesarios y estar continuamente acompañado.

En sus redes sociales, David compartió un desgarrador mensaje para despedir a su padre junto a un carretel de imágenes que conmocionó a todos: "Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo".

El mensaje de David Bisbal tras la muerte de su padre David Bisbal (1) La despedida de David Bisbal a su padre. Foto: Instagram / @davidbisbal. En una entrevista de hace dos años, David comentó que su padre ya no lo reconocía y tampoco a sus hermanos: "Ya nos hemos ido acostumbrando, pero fue duro la primera vez", expresó visiblemente conmovido.