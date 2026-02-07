Feroz temporal en España: más de 10.000 evacuados, cientos de calles cortadas y un muerto

Se trata de la borrasca "Leonardo", un sistema de baja presión atmosférica que generó lluvias abundantes en Andalucía, la región sur de España.

Andalucía, la región sur de España, atraviesa un feroz temporal de lluvia y nieve que, según las últimas informaciones, ya dejó un muerto, así como también cientos de evacuados.

Más de 10.000 evacuados y el hallazgo de un cadaver en Andalucía La borrasca Leonardo desestabilizó el nivel de muchos ríos del país, como el Guadalquivir, ya que en algunos tramos su caudal rebasó los 5,5 metros, más del doble del nivel que marca la alerta roja (2,5 metros). Asimismo, en algunos pueblos de Málaga, Jaén y Sevilla, las precipitaciones llegaron a los 40 litros por metro cuadrado en solo doce horas.

De esta forma, el temporal dejó unos 11.000 desalojos solo en Andalucía y un cadáver hallado en la provincia de Málaga, donde el miércoles desapareció una mujer. Los operativos de Emergencia localizaron ayer el cuerpo presumiblemente de la mujer de 45 años que cayó al río Turvilla, en Sayalonga, al intentar salvar a su perro.

Por otro lado, el riesgo generado por la borrasca motivó que pueblos enteros hayan tenido que ser desalojados por precaución y, en algunos casos, como en la localidad de Grazalema, en Cádiz, sus habitantes no podrán regresar a sus hogares hasta pasados varios días. Asimismo, se produjo el corte de 168 carreteras, más del 80 por ciento en la región de Andalucía, y afectó al funcionamiento del servicio ferroviario.