Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que ganó más de 2 millones de euros en Pasapalabra España

Una profesora argentina de castellano nacida en Quilmes y criada en Galicia escribió su nombre en la historia de la televisión española. Rosa Rodríguez obtuvo 2.716.000 euros en Pasapalabra España , convirtiéndose en la mayor ganadora del programa local y superando el récord previo de Rafa Castaño, quien había conseguido 2.272.000 euros.

El desenlace, transmitido el jueves, mantuvo la expectación hasta el último instante. Quedaban únicamente tres segundos y una definición por responder en El Rosco. La pregunta versaba sobre el apellido del jugador de fútbol americano elegido como el más valioso de la NFL en 1968. Rodríguez acertó con "Morrall", lo que desató la celebración en el estudio y la consagró como ganadora.

Rosa Rodríguez nació en Argentina y, a los 7 años, se trasladó con su familia a La Coruña. " Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, mis padres decidieron sacrificar todo, dejar atrás su familia, su país, con el único objetivo de que mis hermanos y yo tuviéramos la vida que, gracias a ellos, tenemos ", contó durante su presentación en el programa.

En tierras gallegas, Rosa forjó una sólida carrera académica. Estudió Filología Inglesa y completó su formación con másteres en Lingüística, Educación y Neurociencia aplicada a la enseñanza. Actualmente ejerce como profesora de castellano para estudiantes universitarios internacionales, una vocación que el concurso la obligó a pausar temporalmente.

¿Cómo llegó Rosa a participar en Pasapalabra?

Su incorporación a Pasapalabra se produjo gracias a su mamá, Irma, quien la impulsó a participar tras compartir en familia varios concursos televisivos durante la pandemia. Desde su debut el 19 de noviembre de 2024, Rodríguez participó durante 307 emisiones consecutivas, en las que enfrentó a Manu Pascual, un madrileño de 29 años. De esta manera, ambos conformaron una de las rivalidades más prolongadas y equilibradas del programa.

Esta competencia diaria entre ambos reunió en torno a dos millones de espectadores por programa y puso a Pasapalabra como referente de los concursos televisivos en España.

¿Cómo celebró Rosa su victoria?

La propia Rosa reveló que festejó con pizza tras ganar Pasapalabra, una tradición que surgió del oficio familiar: "Mi familia es de pizzeros y esa es nuestra forma de celebrar", explicó emocionada.

A su vez, Rosa le envió un mensaje de agradecimiento a su madre Irma: "Gracias, mamá, por estar siempre. Todo esto es por vos", le dijo la ganadora, manifestando la importancia que su familia tuvo a lo largo de la competencia.