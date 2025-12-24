El conmovedor posteo navideño de Thiago Medina y Daniela Celis: "No se olviden que lo más valioso..."

Luego de atravesar momentos de profunda adversidad, la famosa pareja se reencontró para celebrar una Navidad muy especial en el calor del hogar.

El árbol de Navidad se convirtió en el escenario perfecto para celebrar el milagro de la vida.

La atmósfera festiva se sintió con una intensidad renovada para los exparticipantes del reality más famoso del país. En esta ocasión, la Nochebuena no fue un evento más en el calendario, sino un símbolo de resiliencia tras meses de incertidumbre. Thiago Medina y Daniela Celis decidieron retratar este presente con una producción audiovisual cargada de afecto, demostrando que el vínculo que los une trasciende cualquier conflicto previo.

El tierno momento de Daniela Celis, Thiago Medina y las gemelas Thiago Medina y Pestañela Las gemelas Laia y Aimé posaron muy sonrientes entre juguetes y luces de Navidad. Foto: Instagram Thiago Medina En el centro de la escena, las pequeñas se robaron todas las miradas con una estética cuidada y natural. Ataviadas con tiernos conjuntos a cuadros, las gemelas compartieron un set fotográfico rodeadas de juguetes de felpa y una ornamentación de Navidad perfecta. El mensaje difundido por los protagonistas fue contundente: “Vísperas navideñas. Les deseamos a todos una increíble Nochebuena. P.D.: ¡No pierdan ese niño interior jamás!”.

El camino hacia esta armonía no estuvo exento de obstáculos, especialmente considerando el dramático accidente vial que sufrió Thiago meses atrás. Aquel suceso, que puso en riesgo su vida, coincidió paradójicamente con el distanciamiento sentimental con Daniela. No obstante, la gravedad de la situación forzó un replanteo en la convivencia y el apoyo mutuo, priorizando siempre la estabilidad emocional de sus hijas por sobre las diferencias de pareja.

La recuperación de Thiago Medina junto a su familia daniela-celis-thiago-medina-lai-y-aime Thiago Medina y Daniela Celis posan junto a sus hijas. Foto: Instagram Daniela Celis La gratitud fue el eje central de sus declaraciones públicas, dejando en claro que la salud es hoy su mayor tesoro. “¡NAVIDAD JUNTOS! Gracias Dios por dejar a mi familia unida. Les deseamos SALUD, AMOR Y PROSPERIDAD. ¡No se olviden que lo más valioso lo tienen a lado suyo!”, expresaron conmovidos. Este reencuentro bajo el mismo techo parece consolidar una nueva etapa donde el bienestar colectivo prima frente a las crisis del pasado.