Una famosa periodista confesó el calvario que vivió trabajando con Mauro Viale: "Me maltrataba de una manera horrible"

En LAM, la periodista recordó el duro trato que vivió mientras trabajaba con Mauro Viale y cómo impactó en su vida.

Pilar Smith volvió a referirse a uno de los momentos más complejos de su trayectoria profesional: la etapa en la que trabajó junto a Mauro Viale en Fiebre de Mauro por la Noche, ciclo que se emitía por el entonces Canal 9. En el marco de un debate sobre los límites en la televisión, la periodista recordó en LAM el clima laboral que atravesó, especialmente mientras cursaba su primer embarazo.

Al repasar imágenes de archivo con declaraciones pasadas, la comunicadora se mostró visiblemente conmovida. "Me dio angustia escucharme porque fue horrible", expresó la panelista del ciclo.

Pilar Smith en LAM Pilar Smith la pasó muy mal cuando trabajó con Viale. En ese entonces, la comunicadora se encontraba embarazada de Simón, su primer hijo. Captura de pantalla Youtube América TV. También contó que cuando decidió hacer público su testimonio recibió cuestionamientos. "Cuando me animé a contarlo, mucha gente me decía: '¿Cómo lo venís a contar ahora que Mauro no está?'. Fue Ángel de Brito quien me lo preguntó, porque lo vivió conmigo. La médica me mandó a reposo porque Simón no crecía", recordó Smith.

Según relató, el nivel de tensión impactó directamente en su embarazo: "Mi hijo nació muy flaquito y chiquitito porque Mauro me maltrataba de una manera horrible. No fui la única a la que maltrató, era insostenible trabajar con él. Yo le pedía que afloje porque tenía un embarazo bastante avanzado, pero no le importaba".

Esto fue lo que contó Pilar Smith en LAM sobre Mauro Viale Pilar Smith Recordó El Maltrato Que Sufrió De Mauro Viale Cuando Estaba Embarazada La "angelita" detalló, además, un episodio puntual que profundizó el conflicto. El conductor quería abrir un programa con una entrevista a Susana Giménez tras su separación, y ella le advirtió que sería muy difícil conseguir esa nota, lo que habría generado mayor fricción entre ambos.