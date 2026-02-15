La actriz Zulma Faiad fue internada de urgencia tras un accidente: "No podía respirar"

Zulma compartió un comunicado en sus redes sociales luego de lo sucedido y preocupó a todos.

En las últimas horas se conoció la noticia de que la querida actriz Zulma Faiad fue internada de urgencia luego de sufrir un accidente mientras se encontraba en su vivienda. Fue la propia artista quien aclaró lo sucedido.

"Tuve una caída bajando de las escaleras de mi casa, estaba con poca luz. Terminé con la baranda del descanso de la escalera en el medio de mi pecho. No podía respirar y tenía un dolor insoportable", comenzó contando la actriz en el escrito que compartió en Facebook.

Luego sostuvo que "estoy en el Zabala con cuatro costillas rotas". Ella se encuentra en buen estado de salud pese a las lesiones que se le presentaron tras el fuerte golpe que sufrió y está en plena etapa de recuperación.

Zulma Faiad sufrió un fuerte accidente en su casa. Al final le agradeció a su hija, quien por supuesto se encargó de realizar los trámites correspondientes. Los seguidores, al enterarse de la situación, le enviaron mensajes positivos y una pronta recuperación tras el difícil momento.