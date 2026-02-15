Presenta:

Enrique Felman volvió al país luego de estar detenido en Estados Unidos: "Con lo puesto"

Ángel de Brito compartió la información en sus redes sociales y publicó la imagen del periodista en el aeropuerto.

Enrique ya está en Argentina.&nbsp;

Foto: Instagram / @quikefelman.

Enrique Felman fue noticia en los últimos días luego de que Ángel de Brito comunicara en sus redes que había quedado detenido en Estados Unidos debido a una causa que lo vincula con supuesto lavado de activos. El comunicador estuvo preso en Miami y finalmente volvió al país.

"A mí me llevaron, como a un montón de personas más; hay como 400 deudores que están en la misma situación que yo. Todos tienen orden de arresto; otros exjugadores, tres muy emblemáticos, tienen deudas más altas que yo. La mía era de US$300.000; la de ellos es de US$500.000", contó en diálogo con La Nación.

Ángel de Brito finalmente compartió la foto en sus redes sociales donde se lo puede ver muy serio al periodista deportivo: "Ya regresó al país Quique Felman. Se lo vio solo y con lo puesto. Antes de viajar, grabó un descargo para sus redes".

Enrique Felman regresó a Argentina tras ser liberado en Estados Unidos: la foto

Enrique Felman ya volvi&oacute; a Argentina.

El comunicador dejó en claro en la entrevista que "me arrepiento, pero cuando tenés referencias de gente importante, jugadores con los que conjugamos los mismos verbos y me dicen ‘te pago todo y te llevás US$ 5.000', qué me voy a imaginar que nos dejaban ahí tirados. Fuimos víctimas".

Por el momento no se sabe cuándo compartirá el descargo que contó el conductor de LAM, tiene grabado, y lo que también es una incógnita es el regreso a la señal de deportes TyC Sports.

