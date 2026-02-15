Enrique Felman volvió al país luego de estar detenido en Estados Unidos: "Con lo puesto"

Ángel de Brito compartió la información en sus redes sociales y publicó la imagen del periodista en el aeropuerto.

Enrique Felman fue noticia en los últimos días luego de que Ángel de Brito comunicara en sus redes que había quedado detenido en Estados Unidos debido a una causa que lo vincula con supuesto lavado de activos. El comunicador estuvo preso en Miami y finalmente volvió al país.

"A mí me llevaron, como a un montón de personas más; hay como 400 deudores que están en la misma situación que yo. Todos tienen orden de arresto; otros exjugadores, tres muy emblemáticos, tienen deudas más altas que yo. La mía era de US$300.000; la de ellos es de US$500.000", contó en diálogo con La Nación.

Ángel de Brito finalmente compartió la foto en sus redes sociales donde se lo puede ver muy serio al periodista deportivo: "Ya regresó al país Quique Felman. Se lo vio solo y con lo puesto. Antes de viajar, grabó un descargo para sus redes".

Enrique Felman regresó a Argentina tras ser liberado en Estados Unidos: la foto Captura de pantalla 2026-02-15 130717 Enrique Felman ya volvió a Argentina. Foto: X / @AngeldebritoOk. El comunicador dejó en claro en la entrevista que "me arrepiento, pero cuando tenés referencias de gente importante, jugadores con los que conjugamos los mismos verbos y me dicen ‘te pago todo y te llevás US$ 5.000', qué me voy a imaginar que nos dejaban ahí tirados. Fuimos víctimas".