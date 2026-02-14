Liberaron a Enrique Felman y anticipan si planea regresar a TyC Sports

El periodista deportivo recuperó su libertad tras ser detenido en Estados Unidos en medio de una escandalosa causa que lo investiga por presunto lavado de activos.

Enrique "Quique" Felman quedó en el ojo de la tormenta tras quedar detenido en Miami luego de llegar a tal ciudad junto a su familia para pasar unas vacaciones. Según trascendió, el periodista de TyC Sports tendría una abultada deuda en Las Vegas, situación que derivó en su demora e investigación por presunto lavado de activos.

En las últimas horas, se dio a conocer que Felman fue liberado tras el pago de una fianza estipulada en 130 mil dólares. El encargado de dar la noticia fue el conductor Ángel de Brito desde su cuenta de X.

posteo de brito El posteo con el que Ángel de Brito anunció la liberación de Enrique Felman X @AngeldebritoOk Sobre fines de 2025, Enrique Felman había compartido un posteo a través de Instagram, luciendo distentido en un contexto muy distinto al actual. “The good vibes, the energy, the motivation that summer generates”, había escrito el periodista deportivo de TyC Sports antes de su detención en Estados Unidos.

Las fotos del último posteo de Enrique Felman antes de su detención quique-felman Enrique Felman en un posteo veraniego menos de dos meses antes de su detención. Instagram @quikefelman Más allá de que Felman regresaría este domingo a nuestro país, su causa judicial seguirá su curso en Nevada. Las autoridades evaluarán la documentación presentada por el abogado del comunicador, para justificar sus movimientos de dinero por una millonaria transferencia vinculada a una actividad de promoción de un casino en Las Vegas.