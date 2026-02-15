Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para este domingo 15 de febrero

El 2026 arrancó con todo en lo que respecta a la agenda cultural y a los diferentes espectáculos que ofrece la provincia de Mendoza en esta temporada de verano. Las luces de los teatros están encendidas y en esta nota te traemos diferentes propuestas.

El matrimonio de Hilario y Amparo cayó desde hace un tiempo en las redes de la rutina y la falta de motivación, siguen juntos por inercia, en piloto automático. Amparo, en uno de sus intentos por salvar la relación, le propone a Hilario abrir la pareja y hacer un trío para despertar la pasión entre ellos o el interés o lo que sea que ello dispare.

Hilario, buscará explicaciones a la propuesta de su mujer haciendo terapia con Victoria, una psicóloga muy particular y Amparo tratará de convencer al tímido Germán, un compañero de la oficina, de vivir la experiencia de un encuentro de pareja “de a tres”.

La comedia éxito en Mendoza tendrá función el domingo 15.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen promoción de hasta tres cuotas sin interés con tarjeta Visa y Master Card de todos los bancos.

Filas 01 a 08: $25.000

Filas 09 a 16: $22.000

Filas 17 a 22: $20.000

Filas 23 a 26: $15.000

Lugar: Cine Teatro Imperial, Maipú

Hora: 20:00

Relatos en el Lago

A bordo de la mítica embarcación del lago, un capitán y su tripulación ponen en marcha un viaje donde navegan por las leyendas y relatos que circundan las aguas del parque general San Martin, rodeadas de misterio e historia.

Relatos en el lago Un recorrido imperdible por el mítico lago del parque. Foto: Entrada Web.

La entrada se puede adquirir a través de Entrada Web y tiene un precio de $15.000. El recorrido dura 30 minutos y es imperdible.

Punto de Salida: Muelle del Rosedal, Parque General San Martín, Nueva Cuyanita (Lago del Parque).

Tres recorridos: (21:30, 22:15, 22:45 HS)

Marty Supremo

Es una película inspirada en la figura de Marty Reisman, la cual gira alrededor de un seductor, egocéntrico y manipulador jugador de ping pong, que vive en medio de una seguidilla de engaños, desplegando un irresistible atractivo; aunque también dejando un tendal de damnificados en el camino.

Cine Película nominada al premio Oscar. Foto: Entrada Web.

La película se emitirá en las salas de cine de la Nave Cultural y las entradas se pueden adqurir por Entrada Web haciendo clic en este enlace.

Hora: 20:45

Lugar: Nave UNCuyo | Sala Cine Universidad

Entrada General: $6.500 / Entrada Jubilados, Estudiantes y Personal UNCuyo: $5.500