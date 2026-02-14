Quique Felman rompió el silencio tras estar preso en Miami y reveló que hay exfutbolistas involucrados: "Fuimos víctimas"

Enrique Felman fue liberado luego de 14 días de detención, dio detalles de cómo quedó metido en la causa y aseguró que hubo exjugadores de fútbol en el medio.

Luego de pagar una fianza de US$ 130.000, Enrique Felman fue liberado en las últimas horas tras estar detenido en Miami desde el 1 de febrero por una deuda de 300 mil dólares con un casino estadounidense. En la causa habría uno 400 deudores y, al pareces, también quedaron involucrados varios exfutbolistas.

Así lo reveló el propio Quique este sábado, cuando rompió el silencio después de 2 semanas privado de su libertad. "A mi me llevaron, a como a un montón de personas más; hay como 400 deudores que están en la misma situación que yo. Todos tienen orden de arresto; otros ex jugadores, tres muy emblemáticos, tienen deudas más altas que yo. La mía era de US$300.000; la de ellos es de US$500.000", contó en diálogo con La Nación.

La fuertes revelaciones de Enrique Felman Erinque Felman Quique Felman estuvo detenido casi dos semanas en Estados Unidos. @quikefelman Luego, el periodista dio detalles de cómo se vio envuelto en la causa: "En esto nos metió un argentino de 40 años. Me contacta un exfutbolista, que trabajaba para esta persona, para el dueño del circo, y me dice que esta persona lleva a exjugadores de fútbol; allá vi a muchos jugadores y exjugadores, en el casino. Me dicen que te lleva, te paga el pasaje, el resort de Las Vegas, la estadía, la comida y te dan un viático, y además un bonus por promocionar el casino".

"Llevaba futbolistas para promocionar el casino y hacer ganancias; lleva 400 personas por mes, les daba un crédito, jugaba con la plata de los demás, y te decía que se hacía cargo de la deuda; luego, por motivos que desconocemos, desapareció del planeta y nos dejó la deuda; yo fui víctima, como los otros 399", denunció a continuación.

Luego, dio más detalles sobre cómo se dieron los acontecimientos: "A mí me dijo el exfutbolista que me contactó que arranque yo viniendo y que después podía llevar jugadores. Hay otros periodistas que sí llevaban jugadores; los contactaban y se llevaban una comisión. Yo no llegue a llevar a ningún jugador. Me lo habían propuesto para hacerlo más adelante; yo viaje una vez", aseguró.