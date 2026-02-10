Denunciaron a Juan Román Riquelme por fraude en Boca y estalló el escándalo

El presidente de Boca Juniors fue denunciado por el Ministerio de Seguridad por irregularidades en el manejo de abonos, carnets y la desaparición de 50.000 prendas deportivas.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, fue denunciado penalmente por el Ministerio de Seguridad por presunta administración fraudulenta. La presentación judicial solicita investigar supuestas irregularidades en la gestión de abonos, carnets de socios y la misteriosa desaparición de 50.000 prendas deportivas del club.

La denuncia llega en un momento crítico para la dirigencia xeneize, que atraviesa una profunda crisis deportiva. El clima interno se ha tornado cada vez más tenso tras los recientes fracasos del equipo y el creciente descontento de los hinchas.

¿De qué se lo acusa a Juan Román Riquelme? Walter Klix, funcionario de Seguridad vinculado a la oposición dentro de Boca, aseguró que probará que Riquelme montó un "mercado negro" y "un esquema mafioso" a través del cual "se manipulan y distribuyen entradas" en el club. El denunciante afirmó contar con "más de 100 testigos", además de chats y videos relacionados con el tema.

La denuncia previa contra Riquelme Esta no es la primera vez que el ídolo boquense enfrenta acusaciones de esta naturaleza. En mayo de 2025, Klix ya había presentado una denuncia contra Riquelme por presunta asociación ilícita.