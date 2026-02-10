Martín Palermo reveló cuándo y por qué dejó de hablarse con Riquelme mientras jugaban en Boca
Martín Palermo dio a conocer detalles del motivo por el cual su relación de amistad con Román llegó a un punto de quiebre.
Martín Palermo y Juan Román Riquelme son dos de los ídolos más importantes en la historia de Boca. El Titán y Román compartieron plantel durante mucho tiempo en el cuadro de la Ribera e incluso fueron campeones de la Copa Libertadores 2007 (la última del club).
Ambos futbolistas tenían una gran relación dentro y fuera del campo, pero tras la histórica consagración en Porto Alegre, algo se rompió y esa gran amistad desapareció con el correr del tiempo, a tal punto que hoy en día ni siquiera se hablan entre sí. Muchos se preguntan cuál fue el motivo de que Palermo y Riquelme dejen de tener ese vínculo de amistad, y fue el Titán quien en diálogo con Juan Pablo Varsky en Clank! reveló detalles del punto de quiebre de esta relación.
“No sé qué episodio pudo haber cambiado la relación, pero sí después del 2008 cambió el vínculo. Antes éramos muy cercanos. En la Copa Libertadores del 2007, cuando él vuelve, estábamos el Negro Ibarra, él y yo de la camada anterior, y estábamos todo el tiempo juntos. Hasta ahí hubo un vínculo muy cercano. Él vivió un año en una casa que yo tenía en Villarreal”, sentenció.
"Después del 2008 no sé lo que pasó. No hubo discusiones, ni peleas. El no saludo después del gol con Arsenal no fue el detonante, porque eso fue 2010 y venía ya de antes. Yo en el 2008 me lesiono y no estaba muy en el día a día del plantel", continuó.
“Las cosas no se dieron como eran antes y hasta que me retiré la relación fue de respeto, pero ya no era el mismo vínculo que antes. Nos respetábamos, pero ninguno buscaba ver qué había pasado. Y eso afectaba al grupo y a la convivencia. Ahora, dentro de la cancha íbamos a muerte los dos y priorizábamos a Boca. Nos necesitabamos mutuamente y priorizábamos el respeto a la camiseta de Boca, al hincha y a los compañeros”, aseguró.
A pesar de que han compartido algunos momentos dentro de una cancha de fútbol como lo fue el partido centenario de Villarreal en 2023, Palermo explicó que no se volvió a juntar con Juan Román Riquelme debido al vínculo que cambió hace 20 años: “No hubo ningún encuentro porque no había cosas para aclarar. Ahora nos vemos y nos saludamos, pero no es como antes que íbamos a comer un asado o saliamos del entrenamiento e íbamos a comer un sánguche de carne”, mencionó.
Palermo quiere a Boca en lo más alto de la cima
Por último, el Titán expresó su deseo de ver a Boca en lo más alto de la cima de Sudamérica: "El clima institucional está enrarecido. Siento que si no estás en el día a día del Mundo Boca, no tenés derecho a opinar porque es un mundo aparte. Es una situación rara. Obviamente que la imagen de Román es fuerte y eso genera distintas controversias en opiniones. Uno lo que más quiere es que a Boca le vaya bien por la gente, que es la que lo hace grande", concluyó.