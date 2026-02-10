Martín Palermo reveló cuándo y por qué dejó de hablarse con Riquelme mientras jugaban en Boca

Martín Palermo dio a conocer detalles del motivo por el cual su relación de amistad con Román llegó a un punto de quiebre.

Martín Palermo y Juan Román Riquelme son dos de los ídolos más importantes en la historia de Boca. El Titán y Román compartieron plantel durante mucho tiempo en el cuadro de la Ribera e incluso fueron campeones de la Copa Libertadores 2007 (la última del club).

Ambos futbolistas tenían una gran relación dentro y fuera del campo, pero tras la histórica consagración en Porto Alegre, algo se rompió y esa gran amistad desapareció con el correr del tiempo, a tal punto que hoy en día ni siquiera se hablan entre sí. Muchos se preguntan cuál fue el motivo de que Palermo y Riquelme dejen de tener ese vínculo de amistad, y fue el Titán quien en diálogo con Juan Pablo Varsky en Clank! reveló detalles del punto de quiebre de esta relación.

Martín Palermo reveló cuándo y por qué dejó de hablarse con Riquelme “No sé qué episodio pudo haber cambiado la relación, pero sí después del 2008 cambió el vínculo. Antes éramos muy cercanos. En la Copa Libertadores del 2007, cuando él vuelve, estábamos el Negro Ibarra, él y yo de la camada anterior, y estábamos todo el tiempo juntos. Hasta ahí hubo un vínculo muy cercano. Él vivió un año en una casa que yo tenía en Villarreal”, sentenció.

Palermo reveló cuándo y por qué dejó de hablarse con Riquelme mientras jugaban en Boca X @ClankJPV "Después del 2008 no sé lo que pasó. No hubo discusiones, ni peleas. El no saludo después del gol con Arsenal no fue el detonante, porque eso fue 2010 y venía ya de antes. Yo en el 2008 me lesiono y no estaba muy en el día a día del plantel", continuó.

“Las cosas no se dieron como eran antes y hasta que me retiré la relación fue de respeto, pero ya no era el mismo vínculo que antes. Nos respetábamos, pero ninguno buscaba ver qué había pasado. Y eso afectaba al grupo y a la convivencia. Ahora, dentro de la cancha íbamos a muerte los dos y priorizábamos a Boca. Nos necesitabamos mutuamente y priorizábamos el respeto a la camiseta de Boca, al hincha y a los compañeros”, aseguró.