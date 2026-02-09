Jugó en Boca, protagonizó una jugada memorable vs. River y anunció su retiro a los 38 años: "No estoy triste"

Después de casi 20 años de carrera, el ex Boca tomó una decisión difícil y le puso punto final a su etapa como futbolista profesional.

El ex jugador de Boca Juniors colgó los botines y explicó por qué decidió dejar el fútbol.

El paso del tiempo también alcanza a los protagonistas de las épocas más exitosas. Muchos exjugadores de Boca que marcaron una etapa ya comenzaron a despedirse del fútbol, y ahora se sumó Emmanuel Gigliotti, quien anunció oficialmente su retiro a los 38 años.

El Puma confirmó su decisión tras su último paso por Colón de Santa Fe. Si bien existían versiones sobre una posible continuidad en All Boys u otro club del ascenso, finalmente eligió cerrar su carrera. En una entrevista, explicó los motivos personales y emocionales que lo llevaron a dar el paso.

"Tomé la decisión de dejar el fútbol. Lo hablé con una psicóloga… Físicamente yo me sentía bien, lo que pasa que me cansé un poco", contó Gigliotti en diálogo con Urbana Play. Y agregó: "No sé si estoy contento con la decisión, pero no estoy triste. Tenía oportunidades para seguir jugando".

Sus palabras reflejaron el desgaste acumulado tras casi dos décadas en la elite. Más allá de sentirse competitivo, priorizó su bienestar y decidió cerrar una etapa que comenzó en 2006 con su debut en General Lamadrid.

Su paso por Boca Juniors y una jugada imborrable gigliotti.jpg Gigliotti llegó a Boca en 2013 tras destacarse en San Lorenzo y Colón. En su primer semestre convirtió 8 goles y se ganó rápidamente el respaldo de los hinchas, apoyado en su potencia aérea y su capacidad para jugar de espaldas al arco.