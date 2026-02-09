Jugó en Boca, protagonizó una jugada memorable vs. River y anunció su retiro a los 38 años: "No estoy triste"
Después de casi 20 años de carrera, el ex Boca tomó una decisión difícil y le puso punto final a su etapa como futbolista profesional.
El paso del tiempo también alcanza a los protagonistas de las épocas más exitosas. Muchos exjugadores de Boca que marcaron una etapa ya comenzaron a despedirse del fútbol, y ahora se sumó Emmanuel Gigliotti, quien anunció oficialmente su retiro a los 38 años.
El Puma confirmó su decisión tras su último paso por Colón de Santa Fe. Si bien existían versiones sobre una posible continuidad en All Boys u otro club del ascenso, finalmente eligió cerrar su carrera. En una entrevista, explicó los motivos personales y emocionales que lo llevaron a dar el paso.
Te Podría Interesar
El Puma colgó los botines y explicó por qué decidió dejar el fútbol
“Tomé la decisión de dejar el fútbol. Lo hablé con una psicóloga… Físicamente yo me sentía bien, lo que pasa que me cansé un poco”, contó Gigliotti en diálogo con Urbana Play. Y agregó: “No sé si estoy contento con la decisión, pero no estoy triste. Tenía oportunidades para seguir jugando”.
Sus palabras reflejaron el desgaste acumulado tras casi dos décadas en la elite. Más allá de sentirse competitivo, priorizó su bienestar y decidió cerrar una etapa que comenzó en 2006 con su debut en General Lamadrid.
Su paso por Boca Juniors y una jugada imborrable
Gigliotti llegó a Boca en 2013 tras destacarse en San Lorenzo y Colón. En su primer semestre convirtió 8 goles y se ganó rápidamente el respaldo de los hinchas, apoyado en su potencia aérea y su capacidad para jugar de espaldas al arco.
Sin embargo, su etapa en el club quedó marcada por un penal fallado ante River Plate en la Sudamericana 2014 y por no haber conseguido títulos. Entre 2013 y 2015, alternó buenos momentos con períodos irregulares, hasta que terminó alejándose sin lograr consolidarse como titular indiscutido.
A lo largo de su carrera, el Puma también vistió las camisetas de Independiente, donde ganó la Copa Sudamericana 2017, y San Lorenzo, además de tener una experiencia en la Selección argentina en 2011, en un amistoso ante Brasil. Ahora, con los botines colgados, inicia una nueva etapa lejos de las canchas.