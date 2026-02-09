La conexión inesperada entre Seattle Seahawks, campeón del Super Bowl LX, con la hinchada de Boca

Seattle se consagró en la NFL y sorprendió con un reconocimiento a sus hinchas, denominados "la 12", en un guiño directo a la mística que identifica al Xeneize.

Hinchas de Seattle Seahawks alientan al equipo durante la primera mitad del Super Bowl LX de la NFL ante los New England Patriots.

En Argentina no hace falta explicarlo: la hinchada es protagonista. Empuja, presiona y muchas veces inclina la cancha. Es el jugador extra, el que hace posible lo imposible y carga con el peso de la camiseta. En el fútbol local eso es ley desde hace décadas, y Boca lo sabe mejor que nadie. Ahora, ese mismo concepto volvió a escena en el Super Bowl.

Este domingo, los Seattle Seahawks se impusieron ante los New England Patriots por 29-13 y se quedaron con el trofeo Vince Lombardi. Pero más allá del resultado, lo que llamó la atención fue el mensaje tras la consagración. En medio de los festejos, los campeones no dejaron de nombrar a “la 12”, como llaman a sus fanáticos, agradeciendo su apoyo y dedicándoles el título.

Por qué los Seahawks hablan de "La 12" En el fútbol americano también juegan once por lado, y en Seattle sostienen que hay uno más que empuja desde la tribuna. Por eso, desde hace décadas, consideran a sus hinchas como el "jugador número 12". En 1984, incluso, retiraron ese dorsal para que represente exclusivamente a los fanáticos.

La “12th Man” se transformó en una marca registrada del club y en un símbolo de identidad. En la NFL, los Seahawks la homenajean con anillos, discursos y reconocimientos públicos. En Buenos Aires, la Bombonera hace lo propio cada fin de semana, generando un clima que incomoda a los rivales y potencia al equipo.

Una final con sabor a revancha La consagración también tuvo un valor especial para Seattle. Además de volver a lo más alto tras más de una década, el equipo se tomó revancha de una final perdida ante los Patriots en el pasado. Con un juego sólido y dominio de principio a fin, construyó una victoria que lo llevó a su segundo título.