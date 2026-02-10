Lady Gaga fue vestida por un chileno en el Super Bowl: te contamos quién es

El Super Bowl 2026 se recordará como el día en que el espectáculo más visto del planeta decidió alzar la voz en castellano. Fue un intermedio que se evocó como un punto de inflexión cultural, donde la música latina dejó de ser invitada para convertirse en protagonista absoluta, sobre todo teniendo en cuenta el momento de gran tensión que existe en cuanto a los inmigrantes en Estados Unidos.

Bad Bunny, recién consagrado con el premio Grammy a mejor álbum del año por Debí tirar más fotos (un logro histórico al convertirse en el primer latino en los 68 años de la ceremonia en alzarse con ese galardón), llevó al escenario una narrativa que cruzó la barrera del idioma en un discurso que se enorgulleció de las raices latinoamericas.

Bad Bunny y Lady Gaga hicieron historia en el intermedio más latino de la Super Bowl.

Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó cuando Lady Gaga se sumó al espectáculo para interpretar Die with a Smile en versión salsa, lo que se vivió como un cruce inesperado, pero muy poderoso, en el que una artista estadounidense de alcance global abrazó lo latino.

Para la aparición, Lady Gaga eligió un diseño de Luar, la firma del diseñador domínico-americano Raúl López, que en los últimos años fue ganando un lugar destacado entre las celebridades de Hollywood. El vestido, creado a medida para la ocasión, combinó la esencia tropical con una lectura contemporánea del glamour escénico en un diseño azul, adornado con una flor roja en el pecho.

La propia marca celebró el momento en sus redes sociales con un mensaje: “Gracias Chloe & Chenelle Delgadillo (estilistas de la cantante) por este momento histórico. Por la cultura y por todos los inmigrantes: así es como nos unimos”. La frase no funcionó solo como agradecimiento, sino también como parte de la declaración política y simbólica que atravesó todo el show.

Lady Gaga Super Bowl (4) El intermedio más latino del Super Bowl. EFE

Detrás de ese vestido que dio la vuelta al mundo también estuvo Diego Cajas, diseñador chileno de 29 años, que formó parte del equipo de Luar que confeccionó la pieza que llevó Lady Gaga durante el intermedio. Oriundo de Puente Alto, estudió diseño de vestuario en Inacap y, según publicó ADN, en 2020 decidió emigrar a Estados Unidos en plena pandemia, sin contactos y sin estar regularizado.

Su camino en la industria estadounidense no fue sencillo. “Soy inmigrante ilegal, y creo que es importante mencionarlo, porque conseguir trabajo y vivienda en esta situación es extremadamente difícil. Trabajar en una firma así en Nueva York es muy político. Hay mucha resistencia”, contó en marzo de 2025.

Diego Cajas El diseñador Diego Cajas fue parte del equipo de Luar. Instagram: vistelacalle

Sobre el proceso creativo del vestido de Gaga, Diego Cajas explicó en conversación con Viste La Calle que “fue un challenge hacerlo, pero se logró, y estoy súper feliz de haber participado en este Super Bowl”. Además, remarcó el valor simbólico del momento vivido junto a Luar: “es un momento importante para la historia que un latino esté haciendo el espectáculo, fue toda una experiencia la que vivimos con Luar”.