¿Estalla Donald Trump? La inesperada decisión del gobernador de California por Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Antes del show de Bad Bunny en el Super Bowl, Gavin Newsom, gobernador de California, tomó una medida que nadie se esperaba.

El show de medio tiempo de Bad Bunny quedará grabado como una de las mejores presentaciones del Super Bowl. El espectáculo del artista puertorriqueño se extendió durante 13 minutos y 20 segundos y estuvo repleto de momentos destacados, desde la participación de grandes estrellas hasta la celebración de una boda real en pleno escenario.

El pasado sábado, Gavin Newsom, gobernador de California, sorprendió con una decisión inédita: oficializó el 8 de febrero como "Día de Bad Bunny".

Gavin Newsom .jpg Gavin Newsom, gobernador de California, Estados Unidos. "Como muchos saben, soy un gran amante del español. Es un idioma hermoso, hablado por muchas personas hermosas en el gran estado de California y en todo el mundo. También soy un gran fan de Puerto Rico", manifestó el político.

"Por eso estoy declarando mañana en California como 'Día de Bad Bunny', cuando Bad Bunny se presente en el gran partido en el Estado Dorado con su voz suave y hermosa, y su muy buena apariencia", decidió Newsom.