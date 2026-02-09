Super Bowl 2026: qué famosos acompañaron a Bad Bunny en el show de medio tiempo
El artista deslumbró en el medio tiempo con un show cargado de identidad latina y rodeado de grandes celebridades invitadas.
Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se lució en la presentación del Super Bowl, llevada a cabo el pasado domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.
El cantante puertorriqueño realizó una performance de lujo en tan solo 13.20 minutos, un lapso que se alineó con los parámetros que la NFL y los organizadores del show fijaron para los entretiempos en los últimos diez años.
El show del artista hizo especial foco en sus raíces y en la identidad latinoamericana, con una propuesta que celebró el sonido, la estética y la energía de América Latina ante una gran audiencia. El cierre reforzó esa idea con una consigna de unión continental, tendiendo un puente simbólico desde el sur hasta el norte de América.
El espectáculo también reunió a varios famosos que se sumaron a la celebración. Lady Gaga sorprendió al reinterpretar Die With a Smile con un giro bien latino, llevándola al ritmo de la salsa; mientras que Ricky Martin aportó su energía sobre el escenario.
Mirá los famosos que fueron parte del show de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny
Además, "la casita" de Bad Bunny tuvo invitados de peso como Pedro Pascal, Karol G, Jessica Alba, Cardi B, Young Miko y David Grutman.