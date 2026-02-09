Nancy Pazos difundió en una fake news sobre el show de Bad Bunny y pidió disculpas: "Pensé que estaba chequeado"

La periodista compartió una información errónea sobre el show de medio tiempo del cantante y se retractó a través de su cuenta de X.

Nancy Pazos cayó en una información falsa sobre el show de medio tiempo de Bad Bunny.

Todo el mundo está hablando del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl. El espectáculo del cantante dejó varios momentos que se volvieron muy comentados en las redes sociales, sobre todo en X (anteriormente conocido como Twitter).

En los últimos minutos del espectáculo, el artista le obsequió su Grammy a un niño que aparecía recreando, junto a sus padres, una escena en la que simulaba ver un discurso suyo por televisión.

Lincoln Fox Super Bowl 2026 Lincoln Fox tiene 5 años y fue parte del show de medio tiempo del Super Bowl. Captura de pantalla Youtube NFL. La escena generó confusión entre los usuarios. Muchos creyeron que se trataba de Liam Ramos, el niño de cinco años que recientemente fue noticia por un caso vinculado al ICE. Sin embargo, quien apareció en el show era Lincoln Fox, un actor de ascendencia argentina y egipcia que integraba la puesta del espectáculo.

Una de las figuras que replicó la información errónea fue Nancy Pazos. Desde su cuenta de X, la periodista escribió: "Puede que muchos de ustedes se hayan perdido esto pero el niño a quien #BadBunnySuperBowl le entregó su Grammy en medio del #SuperBowl ¡¡¡es Liam Ramos!!!".