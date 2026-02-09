Inquietante y drástico cambio en el Instagram de Bad Bunny tras su actuación en el Super Bowl

El movimiento inesperado en las redes de Bad Bunny llamó la atención de millones de seguidores pocas horas después de su comentado show.

El perfil de Instagram de Bad Bunny —cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio— apareció completamente sin publicaciones este lunes, pocas horas después de su destacado espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl LX. Lo cierto, es que la inesperada medida ya lleva varias horas y es poco lo que se sabe.

La cuenta del artista puertorriqueño, que supera los 53 millones de seguidores, muestra ahora una página vacía sin foto de perfil ni contenido visible. Además, el listado de cuentas que seguía figura también en cero, dejando solo un enlace activo hacia su álbum Debí Tirar Más Fotos en la biografía.

bad bunny instagram La cuenta del cantante aparece sin publicaciones ni foto de perfil. Repercusiones tras su actuación en el Super Bowl La aparición de un perfil aparentemente vacío se produce tras su show de medio tiempo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde Bad Bunny ofreció la primera presentación completamente en español en la historia del evento, acompañado por artistas como Lady Gaga y Ricky Martin.

Esa actuación generó una amplia conversación global, con elogios en medios y redes sociales, así como también algunas críticas de figuras públicas, entre ellas expresiones de rechazo por parte del expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Bad Bunny Super Bowl 2026 3 Bad Bunny y un show de medio tiempo que dio de qué hablar. Captura de pantalla Youtube NFL. Especulación y redes sociales El inesperado cambio en el perfil digital del artista provocó una ola de teorías entre fanáticos y analistas de cultura pop, que debaten si la ausencia de publicaciones podría estar relacionada con futuros anuncios artísticos, pausas en su actividad en redes o simples decisiones de gestión de la cuenta.