La durísima sanción a los tres hinchas de Huracán que agredieron a los jugadores de San Lorenzo

El Ministerio de Seguridad le aplicó una fuerte sanción a los tres fanáticos de Huracán que agredieron a los jugadores del Ciclón en la previa del clásico.

Los tres hinchas de Huracán que agredieron a los jugadores de San Lorenzo recibieron un fuerte castigo por parte del Ministerio de Seguridad.

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad identificó y puso a disposición de la Justicia a los tres simpatizantes de Huracán que en el partido del domingo intentaron agredir a los jugadores de San Lorenzo cuando terminaron de hacer la entrada en calor.

Fuentes oficiales informaron que uno de ellos fue identificado durante el clásico de barrio más grande del mundo disputado en Parque Patricios y los otros dos en las últimas horas.

A los tres hinchas se les aplicará la máxima sanción de derecho de admisión que es de 4 años sin ingresar a ningún estadio de fútbol en el país, según informó NA.

Los hinchas de #Huracan que agredieron a los jugadores de #SanLorenzo recibirán derecho de admisión.



Franco Berlin y el equipo de seguridad nacional decidieron que sean CUATRO años de suspensión. pic.twitter.com/w5sjSLGviw — LUCA BONAFINA (@LucaBonafina) February 9, 2026 El trabajo de identificación fue realizado gracias a las imágenes de monitoreo por los oficiales del Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad.

Por otra parte, desde el Ministerio de Seguridad porteño se procederá a la clausura de ese sector del estadio Tomás Adolfo Ducó hasta tanto las autoridades del club presenten un plan de seguridad.