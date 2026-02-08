La sinceridad de Damián Ayude tras perder el clásico con Huracán: "Me preocupa, me duele y me molesta"

Damián Ayude analizó el 0-1 de San Lorenzo en el Ducó, asumió errores y remarcó el impacto del resultado en el plantel y los hinchas.

Damián Ayude, entrenador de San Lorenzo, dio la cara después de la dolorosa derrota de su equipo en el Ducó.

Damián Ayude habló con franqueza tras la derrota de San Lorenzo por 1 a 0 ante Huracán en el clásico por el Torneo Apertura. En conferencia de prensa, el entrenador no ocultó su malestar por el resultado y fue directo: “Perder el clásico me preocupa, me duele y me molesta. Después, nosotros en el parado tratamos de armar el equipo de la mejor manera para ganar”.

El DT también se refirió a lo temprano del cruce en el calendario, aunque evitó usarlo como justificación. “Llegó pronto, es la cuarta fecha. Obviamente no es una excusa, pero son los primeros partidos y hay varios de los chicos que se están poniendo a punto. Tocó así y había que enfrentarlo. Lastimosamente no se dio lo que queríamos”, expresó.

Damián Ayude explicó porqué se le fueron al humo al árbitro en el final Embed "LOS MUCHACHOS CUANDO PIERDEN TIENEN DOLOR, LAS PULSACIONES ALTAS".



El entrenador de #SanLorenzo, Damián Ayude, se refirió a la actuación del árbitro Yael Falcón Pérez.



@NMormandi pic.twitter.com/LGEr6roEUY — Hablemos de SL (@HablemosDeSL) February 9, 2026 Sobre el desarrollo del encuentro, Ayude reconoció que fue un partido áspero y con pocas situaciones claras. “Fue muy friccionado y bastante feo. El gol es una distracción, no puede suceder”, sostuvo, y remarcó el poderío físico del rival. “Eran fuertes en ese aspecto y lo sabíamos. Aprovecharon esa parte física del delantero que iban a buscar de forma continua”.

Además, el entrenador dejó una frase con ironía al referirse al arbitraje de Yael Falcón Pérez. “Cuando terminó el partido fui a saludar al árbitro porque me dijo que durante el partido no me vio. Estoy algo grandote para que no me vea”, comentó.