La picante burla de Huracán tras la victoria en el clásico ante San Lorenzo: "Salió de compras..."

Tras el 1-0 en el Ducó, la cuenta oficial de Huracán publicó una imagen de Jordy Caicedo con un pícaro comentario que desató la cargada al Ciclón.

Huracán le ganó a San Lorenzo y lo festejó con una chicana viral.

Huracán festejó el clásico ante San Lorenzo dentro y fuera del campo de juego. Tras el triunfo 1-0 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, el Globo utilizó las redes sociales para profundizar la alegría con una chicana que rápidamente se volvió viral.

El único gol del partido lo marcó el delantero ecuatoriano Jordy Caicedo, a los 5 minutos del segundo tiempo, en una acción que terminó siendo decisiva para darle al equipo su primera victoria en el campeonato.

Minutos después del final, la cuenta oficial del club publicó una imagen del atacante con un changuito del supermercado Carrefour lleno de pelotas y el mensaje: “Salió de compras el Jordi ”. El posteo explotó en comentarios de los hinchas, que se sumaron a la cargada con frases como “Ganó el equipo con barrio” y “¿En qué barrio compra?”.

La burla de Huracán tras ganarle a San Lorenzo La gastada de Huracán a San Lorenzo Antes de esa publicación, Huracán ya había calentado las redes con otro mensaje, emulando una cita bíblica: “Caicedo 1:0 ”, acompañado por una frase simbólica que también fue celebrada por los fanáticos. "El séptimo dia bajará de los cielos para castigar a los desterrados; a aquellos que vendieron sus tierras a mercaderes y peregrinaron a tierras ruines e inhóspitas". Amén.

Amén. pic.twitter.com/vTgLPXOYI6 — CA Huracán (@CAHuracan) February 9, 2026 El triunfo significó mucho más que tres puntos para el Globo. Fue un envión anímico, una inyección de confianza y una victoria clave en su casa ante el clásico rival, con todo lo que eso representa para la historia y para el clima de la semana.