Increíble momento en el Ducó: un hincha de Huracán le tiró una piña a jugadores de San Lorenzo

En la previa del clásico por el Apertura, un hincha de Huracán lanzó una trompada desde la tribuna cuando el plantel visitante regresaba a los vestuarios.

El momento de la agresión de un hincha de Huracán a Diego Herazo, jugador de San Lorenzo.

Una situación inexplicable y repudiable se vivió en el estadio Tomás Adolfo Ducó antes del clásico entre Huracán y San Lorenzo. Cuando los futbolistas visitantes se retiraban del campo tras la entrada en calor, un hincha lanzó una piña desde la tribuna.

El hecho ocurrió en la zona cercana al ingreso a los vestuarios, donde había al menos tres simpatizantes del Globo visiblemente exaltados. Pese a los intentos de la seguridad privada por calmarlos, no dejaron de insultar a los jugadores.

En medio de ese clima, uno de ellos arrojó una piña que no llegó a impactar en ningún futbolista. El principal apuntado por el agresor habría sido el delantero colombiano Diego Herazo, aunque no hubo reacción inmediata dentro del plantel.

Minutos después, el mismo sector volvió a ser escenario de otro episodio reprochable. Otro hincha escupió a José Devecchi, arquero suplente de San Lorenzo, mientras se dirigía al vestuario.