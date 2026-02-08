Increíble momento en el Ducó: un hincha de Huracán le tiró una piña a jugadores de San Lorenzo
En la previa del clásico por el Apertura, un hincha de Huracán lanzó una trompada desde la tribuna cuando el plantel visitante regresaba a los vestuarios.
Una situación inexplicable y repudiable se vivió en el estadio Tomás Adolfo Ducó antes del clásico entre Huracán y San Lorenzo. Cuando los futbolistas visitantes se retiraban del campo tras la entrada en calor, un hincha lanzó una piña desde la tribuna.
El hecho ocurrió en la zona cercana al ingreso a los vestuarios, donde había al menos tres simpatizantes del Globo visiblemente exaltados. Pese a los intentos de la seguridad privada por calmarlos, no dejaron de insultar a los jugadores.
En medio de ese clima, uno de ellos arrojó una piña que no llegó a impactar en ningún futbolista. El principal apuntado por el agresor habría sido el delantero colombiano Diego Herazo, aunque no hubo reacción inmediata dentro del plantel.
Lamentable episodio en el clásico Huracán-San Lorenzo
Minutos después, el mismo sector volvió a ser escenario de otro episodio reprochable. Otro hincha escupió a José Devecchi, arquero suplente de San Lorenzo, mientras se dirigía al vestuario.
El episodio dejó en evidencia una falla importante en el operativo, ya que no había presencia suficiente de seguridad oficial para proteger a los futbolistas visitantes. El clásico correspondía a la cuarta fecha del Torneo Apertura y se disputó en un clima previo marcado por la tensión.