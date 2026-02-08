Con un gol de Caicedo, Huracán le ganó 1-0 a San Lorenzo y se quedó con el clásico en el Ducó

Huracán derrotó 1-0 a San Lorenzo con un tanto de Jordy Caicedo a los 5 minutos del segundo tiempo en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El único tanto del clásico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue realizado por el atacante ecuatoriano Jordy Caicedo, en el minuto 5 del segundo tiempo.

Desde el inicio, el partido se jugó con clima de clásico. El primer tiempo estuvo marcado por la intensidad, la pierna fuerte y la disputa constante en la mitad de la cancha.

Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones con claridad y el trámite se volvió trabado, con muchas interrupciones y escaso ritmo.

San Lorenzo intentó adueñarse de la pelota y manejar los tiempos a partir de la posesión, pero le faltó claridad en los últimos metros para transformar ese dominio territorial en situaciones de peligro reales.

Huracán vs San Lorenzo 2026 Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo, y Fabio Pereyra, defensor de Huracán, disputan un balón aéreo en pleno clásico en el Ducó por el Torneo Apertura. Foto: @SanLorenzo

El Ciclón buscó profundidad por las bandas, especialmente con proyecciones de sus laterales y centros al área, aunque la defensa de Huracán respondió con solidez y orden.

El arquero paraguayo Orlando Gill prácticamente no fue exigido durante los primeros 45 minutos, ya que los remates de Huracán carecieron de precisión o fueron bien bloqueados antes de llegar al arco.

Huracán apostó a un planteo cauteloso, con líneas compactas y la intención de salir rápido de contra. Si bien logró recuperar la pelota en varios pasajes del primer tiempo, tampoco encontró los espacios necesarios para lastimar con claridad y sus aproximaciones se diluyeron antes de convertirse en chances netas de gol.

Así, las situaciones más peligrosas fueron escasas y el clásico se fue al descanso con el marcador en blanco, reflejando la paridad y el equilibrio del desarrollo.

El complemento comenzó de manera completamente distinta. Apenas a los 5 minutos Huracán golpeó en el momento justo y abrió el marcador.

Tras una recuperación en campo rival y una rápida transición ofensiva, el balón le quedó al atacante ecuatoriano Jordy Caicedo dentro del área. Con una definición precisa y bien colocada, el delantero descolocó con un cabezazo al arquero Orlando Gill y puso el 1-0 para el Globo, desatando el festejo en el Ducó.

El gol de Caicedo para el 1-0 de Huracán ante San Lorenzo

El gol cambió el desarrollo del partido. San Lorenzo se vio obligado a adelantar sus líneas y a asumir mayores riesgos en busca del empate. Con más empuje que claridad, el equipo visitante intentó arrinconar a Huracán, que respondió replegándose con orden y apostando a sostener la ventaja.

El Ciclón tuvo mayor posesión de la pelota en el segundo tiempo, pero volvió a carecer de profundidad y de precisión en los metros finales.

Huracán, firme en defensa, supo cerrar los espacios y controlar los intentos de San Lorenzo, que chocó una y otra vez contra la solidez del fondo local. Las pocas llegadas que se generaron fueron bien resueltas por la defensa y el arquero del Globo, que transmitieron seguridad en los momentos clave del partido.

Con el correr de los minutos, el clásico se tornó cada vez más friccionado, con discusiones, faltas y nerviosismo propio de un duelo cargado de historia. San Lorenzo empujó hasta el final, pero no encontró los caminos para romper el cerrojo rival. Huracán, inteligente y eficaz, defendió la ventaja mínima y sostuvo el resultado hasta el pitazo final.

De esta manera, el Globo se quedó con un triunfo valioso ante su eterno rival, gracias a la efectividad de Jordy Caicedo en el inicio del segundo tiempo, en un clásico que se jugó más con el corazón que con el fútbol y que se definió por una acción puntual.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Huracán-San Lorenzo